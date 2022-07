Southampton impose un prix élevé à Kyle Walker-Peters au milieu de l’intérêt d’Arsenal et de Manchester United

Arsenal et Manchester United ont été avertis qu’il faudrait une offre d’environ 40 millions de livres sterling pour inciter Southampton à vendre l’arrière vedette Kyle Walker-Peters cet été, après que des informations aient crédité les deux parties d’un intérêt pour le défenseur anglais.

Les Gunners et la nouvelle équipe d’Erik ten Hag sont à la recherche de renforts cet été, Mikel Arteta souhaitant améliorer Cedric Soares et fournir une couverture à l’international japonais souvent blessé Takehiro Tomiyasu dans la fente d’arrière droit de son nouveau look. .

Pendant ce temps, Manchester United a besoin d’un arrière droit avec Aaron Wan-Bissaka libre de quitter Old Trafford cet été, ne laissant que Diogo Dalot comme option sur le côté droit de la défense pour le nouveau patron Erik ten Hag.

Cependant, les deux parties seront sûrement arrêtées dans leur élan par le prix élevé qui a été imposé au joueur de 25 ans, malgré ses performances impressionnantes depuis son déménagement à St Mary’s il y a deux ans.

Tottenham opte contre le rachat

Un club qui aurait bien pu l’acquérir moins cher que le prix indiqué de 40 millions de livres sterling était Tottenham, qui aurait eu une clause de rachat de 30 millions de livres sterling sur le défenseur qu’ils ont vendu pour 12 millions de livres sterling en 2020.

Cependant, l’arrivée imminente de Djed Spence de Middlesbrough et la solide performance de Matt Doherty sous Antonio Conte au cours de certaines parties de la saison dernière suggèrent fortement qu’ils ne prendront pas cette option dans un proche avenir.

Ceci, combiné au fait que Walker-Peters est sous contrat sur la côte sud jusqu’en 2025, laisse les Saints dans une position de négociation solide pour tout prétendant potentiel cet été.

Lire la suite:

Les rumeurs de transfert de dimanche : Messi, Saka, Kimpembe, De Jong, Toney et plus

Julian Nagelsmann ferme ses liens avec l’intérêt pour la star de Man United, Cristiano Ronaldo