Southampton envisage un transfert possible pour la starlette de Chelsea Levi Colwill

L’académie Cobham de Chelsea continue de produire un jeune talent après l’autre alors que l’infrastructure des jeunes des Blues est progressivement devenue l’une des plus vantées de toute l’Europe, mais le club pourrait être sur le point de se séparer d’un autre jeune talentueux alors que Levi Colwill gagne intérêt de Southampton.

Selon les rapports de The Athletic et The Guardian, Colwill a suscité un vif intérêt de Southampton cet été alors que les Saints cherchent à continuer à promouvoir une approche à long terme via le marché des transferts.

🚨Comprendre #SaintsFC surveillent la situation du défenseur de Chelsea Levi Colwill. Le club est susceptible de vendre l’une de ses options existantes au poste de défenseur central, après avoir déjà signé Armel Bella-Kotchap la semaine dernière. Plus sur @TheAthleticUK:https://t.co/Bx3sBQxxFm – Jacob Tanswell (@J_Tanswell) 29 juin 2022

Southampton a déjà fait venir le défenseur central international allemand U21 Armel Bella-Kotchap de l’équipe de Bundesliga surperformante VfL Bochum cet été dans le cadre d’un accord qui a coûté au club seulement 8,5 millions de livres sterling pour le jeune défenseur talentueux, et maintenant la tenue de St. Mary’s est prête. vendre l’un de leurs défenseurs les plus expérimentés.

Avec au moins l’un de Jan Bednarek, Mohammed Salisu, Jack Stephens ou Lyanco quittant potentiellement le club, Southampton pourrait être le principal point d’atterrissage pour Colwill, 19 ans, qui pourrait certainement rechercher des minutes en équipe première plutôt que de s’asseoir. la carte des profondeurs sous Thomas Tuchel.

Bien que Chelsea ait déjà vu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen effectuer des transferts gratuits cet été, les Blues restent intéressés par une multitude de défenseurs centraux, dont Kalidou Koulibaly, Matthijs de Ligt, Jules Koundé et Nathan Aké.

Si un ou plusieurs accords sont conclus par Chelsea pour l’un des objectifs susmentionnés, les minutes seront certainement rares pour Colwill lors de la prochaine saison de Premier League 2022-23, tandis que Southampton serait sûrement en mesure de garantir beaucoup plus de minutes sous Ralph Hasenhüttl.

Ce serait un autre coup dur pour les Blues, cependant, après que Chelsea ait déjà perdu Tino Livramento contre les Saints la saison dernière, tandis que l’attaquant très bien noté Armando Broja a également passé la saison en prêt sur la côte sud et pourrait également être en ligne pour une sortie estivale.

L’équipe de l’ouest de Londres a également récemment perdu Marc Guéhi et Fikayo Tomori, et si Colwill cherchait également des pâturages plus verts, il serait peut-être temps de considérer Cobham comme rien de plus qu’une opération génératrice d’argent qu’un moyen pour les Blues de garantir talent à la porte.

Pour en savoir plus sur Southampton, lisez ci-dessous

Les saints ciblent le responsable du recrutement de l’académie de Man City, Joe Shields

West Ham affrontera Southampton pour la star autrichienne U21 Junior Adamu