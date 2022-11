Southampton embauche Nathan Jones comme nouvel entraîneur-chef

Southampton a embauché Nathan Jones en tant que manager jeudi après avoir décidé de quitter l’équipe de deuxième niveau Luton.

Jones a un premier match difficile en charge contre Liverpool à Anfield samedi avant une pause de six semaines pour la Coupe du monde.

Southampton a limogé Ralph Hasenhüttl lundi avec l’équipe à l’avant-dernière place de la Premier League anglaise.

Jones était dans le deuxième de ses relais en tant que manager de Luton et a mené l’équipe aux séries éliminatoires du championnat la saison dernière.

“Beaucoup de membres de ma famille sont des fans de Southampton, ce qui n’aide pas à moitié”, a déclaré Jones, qui a signé un contrat de 3 ans et demi, “et je me sens vraiment, vraiment fier d’avoir l’opportunité, et je’ J’ai vraiment hâte de commencer.

“Évidemment, je voulais manager en Premier League, j’en rêvais depuis que je suis entraîneur ou manager, mais ce club en particulier – à cause de la façon dont il est géré, à cause de la structure, à cause de la façon dont ils regarder plus loin que les simples résultats – ça me plaît vraiment.

