Southampton contre Liverpool – Rapport de match de football – 28 mai 2023

Roberto Firmino a marqué son dernier match à Liverpool avec un but dans un thriller de Premier League 4-4 à Southampton relégué dimanche.

Le Brésilien a frappé pour donner l’avantage à Liverpool 2-0 à la 14e minute après que Diogo Jota ait tiré dans le premier match des visiteurs.

Mais Southampton a produit un retour extraordinaire avec James Ward-Prowse et Kamaldeen Sulemana qui se sont mis à niveau pour les hôtes avant la pause.

Sulemana a de nouveau marqué au début de la seconde mi-temps après une course et une finition fulgurantes et Adam Armstrong a capitalisé sur une passe lâche de Jordan Henderson pour porter le score à 4-2 alors que Southampton cherchait à au moins signer son séjour de 11 ans dans l’élite avec certains acclamation tardive pour leurs fans.

Mais Liverpool, qui devra se contenter du football de la Ligue Europa la saison prochaine après avoir terminé une campagne décevante en cinquième position, s’est réveillé et a marqué deux fois en une minute.

Cody Gakpo a touché le centre bas de Trent Alexander-Arnold, puis Mohamed Salah a joué à Jota pour une finition époustouflante.

Liverpool a prolongé sa séquence de championnat sans défaite à 11 matchs et Salah l’a presque remporté pour son équipe avec un lob sublime, mais son effort a frappé les boiseries.

« Un match fou, un peu trop fou à mon goût pour être honnête. Le début était vraiment bon, la finition était exceptionnelle, au milieu ce n’était pas assez bon, c’est aussi simple que ça », a déclaré l’entraîneur de Liverpool Juergen Klopp.

« Quatre-quatre, huit buts, pour les gens, c’était vraiment amusant. Je n’ai pas tellement apprécié. »

Firmino, qui a rejoint Liverpool en 2015 et a été une figure clé de l’âge d’or du club, remportant une médaille de vainqueur de la Ligue des champions, la FA Cup et un titre de Premier League, a également marqué lors de sa dernière apparition à Anfield.

Et le joueur de 31 ans était de retour en vendant un mannequin à deux défenseurs de Southampton avant de dépasser le gardien Alex McCarthy pour son 111e but pour le club.

À ce stade, il semblait que le dernier match de Ruben Selles à la tête de Southampton serait une raclée, mais son équipe a répondu avec un affichage qui a malheureusement manqué cette saison.