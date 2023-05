Southampton contre Fulham – Rapport de match de football – 13 mai 2023

Southampton a été relégué de la Premier League après avoir été battu 2-0 à domicile par Fulham samedi, mettant fin à leur période de 11 ans dans l’élite anglaise.

La défaite signifie que Southampton, qui avait besoin d’une victoire pour éviter la relégation, ne peut plus battre Everton, 17e. L’équipe de Ruben Selles est en bas de la ligue avec 24 points en 36 matchs, tandis que la victoire de Fulham les fait passer à la neuvième place.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est décevant. C’est un moment qui arrive. Nous savions que nous nous étions mis dans une position difficile », a déclaré le capitaine de Southampton, James Ward-Prowse.

« Je pense que nous devrions être plus performants que nous ne l’avons fait et nous ne l’avons pas fait de manière cohérente. Les normes ont glissé et c’est pourquoi nous sommes là où nous en sommes maintenant. »

Ward-Prowse, qui est passé par l’académie de Southampton, a fait 341 apparitions en Premier League pour le club, mais pourrait partir dans la fenêtre de transfert de la saison proche.

« Au cours des 10 dernières années, nous avons eu ce genre de cohérence et cela a faibli. Ce sera un test pour tout le monde, mais ce sont les moments qui vous font en tant que joueur et en tant que club, nous l’avons déjà fait et nous le ferons encore une fois », a déclaré le joueur de 28 ans.

Les propriétaires du club, Sport Republic, ont qualifié la relégation de « extrêmement décevante ».

« Nous nous sommes battus sans relâche en tant que club tout au long de la saison, mais la Premier League est la ligue la plus compétitive au monde et nos résultats n’étaient tout simplement pas assez bons pour y rester », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Bien que ce résultat soit affligeant pour nous tous, il est maintenant temps de faire preuve d’unité.

« Notre travail commence aujourd’hui pour ramener le Southampton Football Club – un membre inaugural de la Premier League avec une riche histoire – à sa place. Notre objectif est de revenir en Premier League dès que possible et de nous assurer que nous y resterons. «

Dans une ouverture décousue et décousue de 45 minutes samedi, aucune des deux équipes n’a pu prendre le contrôle du match, Fulham ayant plus de possession et des tentatives légèrement meilleures mais pas de chance devant le but.

Les deux équipes ont tenté de jouer avec plus d’intention offensive en seconde période, car Carlos Alcaraz s’est vu refuser un but avant que Carlos Vinicius ne s’accroche à un ballon perdu dans la surface de réparation de Southampton et ne frappe le premier but de Fulham à la 48e minute.

Le remplaçant Aleksandar Mitrovic a ensuite marqué son retour d’une interdiction de huit matches avec un but, scellant la victoire de Fulham au St Mary’s Stadium avec une tête penchée à la 72e minute.

Southampton a eu la part du lion de la possession dans le sort de clôture, mais n’a pas été en mesure de créer quoi que ce soit de notable et d’empêcher un retour au championnat de deuxième niveau, avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, originaire de Southampton, regardant depuis les gradins.