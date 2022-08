Southampton contre Chelsea – Rapport de match de football – 30 août 2022

Chelsea a subi sa deuxième défaite de la jeune saison de Premier League après avoir abandonné une avance précoce pour s’incliner 2-1 contre Southampton au St. Mary’s Stadium mardi.

Raheem Sterling a donné l’avantage à Chelsea à la 23e minute avec son troisième but en deux matchs, mais Southampton a égalisé en cinq minutes grâce à une frappe spectaculaire de Romeo Lavia, 18 ans. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, l’équipe locale a pris une avance qu’elle n’abandonnerait pas grâce à un effort détourné d’Adam Armstrong.

Le résultat signifie que Chelsea chute à la huitième place et en dessous de Southampton dans le tableau de la Premier League après avoir subi sa deuxième défaite en cinq matchs pour commencer la saison.

Pourtant, Chelsea a commencé le match avec brio et aurait pu prendre une avance encore plus tôt. Sterling n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de deux ouvertures dans la surface de réparation de Southampton, envoyant d’abord un tir apprivoisé au but, puis refusé par un tacle salvateur après avoir choisi de jouer seul plutôt que de tirer le meilleur parti de l’avantage numérique de son équipe à la pause.

À la troisième demande, cependant, la signature estivale de Manchester City ne s’est pas trompée. Après que Southampton ait été laissé exposé par un mouvement intelligent de Chelsea sur la gauche, Mason Mount a glissé le ballon à travers la surface et, malgré une intervention momentanée de Romain Perraud, Sterling a pu se retourner et trouver le fond du filet.

Malgré la supériorité précoce de Chelsea, leur avance sera de courte durée. Laissé libre sur le bord de la surface après un corner à moitié dégagé, Lavia a marqué son premier but senior avec style avec un entraînement imparable devant Edouard Mendy. Ce but marquait la première fois qu’un joueur né en 2004 marquait en Premier League.

Juste avant la mi-temps, les locaux menaient. La défense de Chelsea laissait à désirer alors que Perraud forait une balle basse dans la surface où Armstrong n’était pas marqué alors que son tir du pied gauche déviait légèrement le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly pour l’aider à passer Mendy et dans le coin supérieur du filet.

C’est Southampton qui a failli à deux reprises étendre son avance en seconde période. Deux derniers efforts défensifs de Chelsea, de Marc Cucurella et Thiago Silva, ont été nécessaires pour limiter le déficit à un seul but.

Après avoir commencé avec quatre à l’arrière, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a effectué un triple remplacement et est passé à un arrière cinq au milieu de la seconde mi-temps, faisant venir Christian Pulisic – en tant qu’ailier droit – ainsi que Ben Chilwell et Armando Broja.

Mais les changements n’ont guère amélioré une performance décousue de Chelsea alors qu’ils se sont soldés par une défaite, ce qui signifie qu’ils rattrapent déjà les équipes en tête du classement.