Southampton: Autrefois la fierté de la côte sud – qu’est-ce qui a si mal tourné aux Saints liés au championnat? | Nouvelles du football

Southampton est un club de football accablé par les troubles et les conflits. Il en est ainsi depuis leur zénith européen sous Ronald Koeman – une extension du beau travail que Mauricio Pochettino avait entrepris au cours des deux saisons précédant son arrivée.

Les saints sont loin du club dont le Néerlandais a hérité en 2014. Et à une certaine distance de l’endroit où ils s’attendaient eux-mêmes à être après s’être brièvement imposés comme l’une des équipes de la première moitié de la Premier League.

Une histoire qui s’est embrouillée avant d’atteindre sa conclusion de conte de fées.

En effet, le sort de Southampton est un peu comme un « il était une fois », moins la fin heureuse. Une série de points de pincement sans le confort de la résolution.

Divers joueurs avec des ambitions bien supérieures aux moyens de St Mary’s sont venus et sont partis pendant le séjour de dix ans en Premier League à Southampton, mais les attentes de grandeur ont persisté. Les plans ont été discutés dans les salles de réunion et le long des couloirs exécutifs par les décideurs du club, qui sont devenus obsédés par la notion de dépassement, ou plutôt la capacité de frapper au-dessus de son poids. Une recrue dans la cour des grands.

Le slogan inventé dans lesdites discussions était « potentiel vers l’excellence ». Ce que cela signifiait en réalité était quelque peu idéaliste. Une stratégie qui a servi pendant une courte période mais qui a dû être affinée à mesure que le paysage de la Premier League changeait – et devenait de plus en plus alimenté financièrement.

Image:

Ronald Koeman était le patron de Southampton entre 2014 et 2016 – remportant son plus haut total de points PL (63) lors de sa dernière saison





Les saints sont tombés sur des joyaux à l’époque de Koeman. Lors de fenêtres de transfert consécutives, Sadio Mane, Dusan Tadic, Graziano Pelle et Virgil van Dijk ont ​​tous été charmés par l’attrait de la côte sud anglaise, complétée par un système d’académie de classe mondiale regorgeant de talents pur-sang. Les perspectives étaient bonnes.

Entre 2013 et 2017, Southampton n’a pas terminé en dessous de la huitième place. En 2016, lors du chant du cygne de Koeman, ils ont terminé la saison sur 63 points. Le football était parfois enchanteur – les résultats aussi. Les saints ont adopté un style expansif et progressif, avec une énergie et une identité claires, et une réputation de produire une bonne pincée de résultats de choc.

En janvier 2015, ils ont enregistré des victoires consécutives contre Arsenal et Manchester United sans encaisser le moindre but. En octobre de la même année, ils ont visité Stamford Bridge et envoyé Chelsea de Jose Mourinho, avant de mettre quatre devant les Gunners le lendemain de Noël. Ils ont battu United, à nouveau à Old Trafford, en janvier 2016, et ont triomphé de Liverpool et de Tottenham au cours de la même campagne.

C’était un creuset de décisions opérationnelles intelligentes, une structure cohérente et des circonstances externes favorables qui ont permis à Southampton de se qualifier pour la compétition européenne la saison suivante, avec la possibilité d’offrir aux fans l’une des apogées du football continental – une nuit au San Siro. Pour la plupart des supporters, c’était un rêve devenu réalité – un fantasme se déroulant en temps réel. Le genre normalement réservé aux jeux créatifs de Manager de football.

Le match retour a été encore plus mémorable.

Van Dijk, profitant de son apogée à Southampton, a mis son équipe devant avant que le but contre son camp de Yuto Nagatomo ne donne aux Saints une victoire historique 2-1. Ils n’ont pas dépassé la phase de groupes, mais ils avaient battu l’Inter Milan, triple champion d’Europe. Cela seul suffisait à satisfaire. De quoi pointer vers une courbe ascendante irréversible. Potentiel en route vers l’excellence.

Hélas. Le succès soudain s’est transformé en fléau.

Koeman a été attiré à Goodison Park avant l’incursion européenne des Saints, tenté par la promesse du plus gros budget de transfert de l’histoire d’Everton par l’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri. La perte a secoué St Mary’s mais n’a pas été complètement catastrophique. Ils se sont tournés vers l’ancien patron de Lyon et de Nice, Claude Puel, qui a finalement été victime des attentes admirablement déraisonnables de Southampton.

Il a supervisé une huitième place alors que les Saints se sont rendus jusqu’à la finale de la Coupe de la Ligue à Wembley – semblable aux vagues que Brighton fait maintenant. Le huitième était solide, respectable. Un dépassement. Pas selon le conseil d’administration de Southampton, qui a rapidement donné à Puel ses ordres de marche peu de temps après la fin de la saison.

Certes, le football n’était pas aussi joli et manquait du flair et de la verve de l’ère Koeman, mais il était suffisamment productif pour assurer la stabilité. Au total, six managers (un gardien), dont l’actuel entraîneur-chef Ruben Selles, ont pris la barre depuis le départ de Puel. Aucun n’a dépassé le pourcentage de victoires du Français (38).

Image:

Southampton est sans victoire en 10 matchs de Premier League sous Selles (D3 L7)





Il s’agit d’un cas d’ascension spectaculaire – Southampton participait à la Ligue 1 aussi récemment qu’en 2011 – conduisant à une chute toute-puissante. Leicester peut peut-être être classé de la même manière. Eux aussi sont victimes de leur propre succès, bien que le retour de la gloire de la Premier League en tant qu’outsiders à 5 000/1 soit tout à fait différent de la situation difficile qui se déroule sur la côte sud.

Le plan quinquennal de Southampton, vers 2017, visait à briser le top quatre de la Premier League au cours des saisons à venir. Maintenant, ils se retrouvent à regarder dans l’abîme, détenant un billet aller simple pour le championnat.

La triste saison de Southampton Southampton n’a pas réussi à marquer lors de 14 matches, un sommet en championnat (40% des matchs)

Après avoir remporté deux de leurs trois premiers sous Ruben Selles, les Saints sont sans victoire en 10 matchs de Premier League (D3 L7)

Les saints n’ont pas encore enregistré de victoires consécutives dans la ligue

11 matchs ont été perdus à St Mary’s – leur plus grand nombre de défaites à domicile en une seule campagne

Southampton a concédé plus de 4 buts en cinq matches de championnat, plus souvent que lors de toute autre saison de haut vol

Si les Saints étaient autrefois en avance sur la courbe – en utilisant une approche basée sur les données pour dénicher de jeunes talents et faire leurs achats sur des marchés de joueurs avertis à faible risque – ils sont maintenant tombés effroyablement derrière. Les concurrents ont rattrapé leur retard, naviguant dans la voie extérieure tandis que les Saints étaient assis inactifs sur l’accotement dur.

Le modèle en fonctionnement juste le long de l’A27, à 70 miles à l’est de Southampton à Brighton, aggrave les choses. Les Seagulls sont désormais la fierté de la côte sud, montant toujours plus haut après des années d’amélioration constante et de recrutement constant. Ils font l’envie de la plupart des clubs de taille moyenne aux budgets modestes.

En effet, il fut un temps où Brighton aspirait à imiter Southampton ou Leicester. Comment les tables ont tourné.

Image:

Le capitaine des Saints, James Ward-Prowse, semble abattu après avoir subi sa 23e défaite de la saison contre Nottingham Forest





Résister à une fuite incessante de talents, à la fois sur et en dehors du terrain, est le domaine dans lequel Brighton a réussi là où ses rivaux n’ont pas réussi. Le football de l’Amex Stadium est tout aussi efficace et porte autant de fruits qu’avant que Ben White ne soit débauché par Arsenal ou Marc Cucurella par Chelsea, ou que Dan Burn ne parte pour Newcastle et que le directeur technique Dan Ashworth ne le suive, ou qu’Yves Bissouma et Leandro Trossard ne choisissent pour se diriger vers différents côtés du nord de Londres.

Il y a eu une purge des meilleurs talents de Brighton pendant des années et rien n’a beaucoup changé. Comme une chaîne de montage bien huilée. Bien résumé par la transition sans heurt de Graham Potter en tant qu’entraîneur-chef à l’énigmatique Roberto De Zerbi.

Southampton, comparativement, a perdu son chemin, abandonnant des principes autrefois chers au club dans une tentative désespérée de survivre. Lorsqu’un navire coule, il a besoin de radeaux de sauvetage et non d’anneaux en caoutchouc. Remplacer le manager expérimenté Ralph Hasenhuttl par Nathan Jones – un novice qui n’avait jamais été essayé et non testé au plus haut niveau – en novembre, a peut-être été l’erreur la plus fatale de toutes.

Jones s’est avéré être le directeur permanent le plus court de l’histoire de Southampton, caractérisé par un cirque d’agitation et de transfert de blâme.

Au cours des trois mois où il était aux commandes, le club a sombré au fond de la Premier League, tout en gaspillant des millions de livres dans un marché des transferts de janvier mal utilisé sur des joueurs qui sont soit consignés sur le banc des remplaçants, soit ne font pas du tout partie de l’équipe du jour. . L’international croate Mislav Orsic est le meilleur exemple d’une telle mauvaise direction, n’ayant joué que six minutes de football en Premier League depuis son arrivée de 8 millions de livres sterling en janvier.

Selles, l’homme chargé de la mission de récupération à distance, était au moins plus familier avec l’ADN de Southampton – lui aussi est un débutant de haut vol, mais était le bras droit de Hasenhuttl avant d’entrer dans le hotseat.

L’Espagnol s’est rapidement mis au travail pour réaligner le style de jeu des Saints avec un certain degré de familiarité, encourageant l’expansion soutenue par une bonne « contre-pression », comme il l’appelle, mais une culture perdante au sein d’une équipe gonflée est difficile à ébranler sous un tel examen et une telle pression. La peur de la relégation peut avaler toute une équipe.

Southampton est sans victoire en 10 matchs de Premier League, perdant sept d’entre eux, après avoir remporté deux de ses trois premiers sous Selles. Au total, ils ont perdu 23 fois cette saison, battant le précédent record du club pour une campagne de 38 matchs.

En effet, un voyage malheureux dans la forêt de Nottingham le Football du lundi soir était la saison des Saints résumée. Presque bouclé. Le fardeau de l’attente pèse clairement sur les épaules fragiles des jeunes – leur douceur et leur naïveté mises à nu.

« Nous étions prêts à venir, prêts à jouer, mais pour une raison ou une autre, certains détails nous ont déplu, des détails de nous-mêmes », a déclaré un Selles triste. Sports du ciel. « C’est douloureux parce qu’en corrigeant simplement ces choses, nous pourrions être dans une bien meilleure position. »

Image:

Le rodage de la Premier League pour les équipes menacées de relégation





À la fin amère, Southampton est une équipe où la fierté est tout ce qui reste à jouer. Un malaise aussi prolongé a fait des ravages, tandis qu’une base de fans autrefois indignée est devenue de plus en plus indifférente alors que les espoirs de survie s’éteignent chaque semaine. Le destin des saints est pratiquement scellé.

Peut-être que payer le prix ultime de la relégation et redémarrer le cycle ascendant à partir de zéro est ce qui doit se produire pendant des années de chaos et de conflit pour céder la place à des eaux plus calmes.

Les matchs restants de Southampton

Mai 13: Fulham (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

Le 21 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi 14h

28 mai : Liverpool (H) – Premier League, coup d’envoi 16h30