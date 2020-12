Southampton a prolongé la course sans défaite contre Brighton à huit matchs et a atteint la cinquième place de la Premier League anglaise lundi avec une victoire 2-1. Parce que 2000 fans de Brighton ont été accueillis dans leur stade pour la première fois après une absence de neuf mois en raison de COVID-19[feminine Contraintes pandémiques, Southampton s’est rallié après avoir pris du retard.

Brighton a pris les devants dès la 25e minute, lorsque Pascal Gross a envoyé le gardien Alex McCarthy dans le mauvais sens après que James Ward-Prowse ait manipulé le ballon dans la surface.

La formation de Ralph Hasenhuttl a égalisé juste avant la mi-temps après que Ward-Prowse ait compensé son erreur précédente en éliminant Jan Vestergaard, qui dirigeait dans le coin.

À 10 minutes de la fin, le remplaçant Danny Ings a tiré à domicile après son retour d’une blessure après que Southampton ait reçu un penalty contesté, les joueurs de Brighton affirmant que la faute avait eu lieu en dehors de la zone.

Kyle Walker-Peters a été renversé par Solly March et l’arbitre a d’abord accordé un coup franc jusqu’à ce qu’une longue intervention du VAR transforme la décision en pénalité.

«Plus il a fallu de temps (l’examen VAR), plus j’étais convaincu qu’il était dans la boîte ou ils n’auraient pas semblé aussi longtemps», a déclaré Hasenhuttl. « Mais c’était la bonne décision, je pense … et c’est pour cela que nous avons le VAR et je peux absolument comprendre et je suis très heureux. »