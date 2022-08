Southampton a les premiers drapeaux rouges dans cette campagne de Premier League

Après un seul match, Southampton a les mêmes soucis en cette saison de Premier League. Pour être juste, c’est un match, et les Saints ont affronté une équipe de Tottenham qui a terminé troisième il y a une saison.

Cet été, Southampton a acquis un certain nombre de remplaçants. Beaucoup de ces nouveaux venus ont commencé contre Tottenham lors de la défaite 4-1.

Débutantes

Gavin Bazunu et Romeo Lavia sont tous deux arrivés pour des frais importants de Manchester City. Ensemble, Southampton a encaissé environ 29 millions de dollars pour leurs services. Bazunu, un gardien de but irlandais, et Lavia, un milieu de terrain à fort potentiel, ont fait leurs premiers débuts en Premier League au Tottenham Hotspur Stadium.

Joe Aribo, qui est venu des Glasgow Rangers, possède une expérience au plus haut niveau. Par exemple, il a marqué lors de la finale de la Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort. L’international nigérian a commencé et a joué les 90 minutes complètes. Comme le reste de l’équipe de Southampton, il n’a pas aidé l’équipe à conserver son avance contre les Spurs.

Le capitaine James Ward-Prowse a marqué le but de donner l’avantage à Southampton, mais son équipe s’est effondrée à partir de là. Southampton a montré sa naïveté avec les Spurs les surclassant sur le terrain. Ralph Hassenhüttl s’inquiète probablement de la facilité avec laquelle les adversaires contrôlent le jeu.

Plan traditionnel de la Premier League à Southampton

Southampton a une philosophie que le club suit. Il achète de jeunes joueurs et les développe pour prospérer au plus haut niveau.

Cela peut être une décision risquée pour les clubs dans le cas où les signatures ne se déroulent pas. Mais, à la suite du succès de Tino Livramento à St. Mary’s il y a une saison, Southampton a le don de repérer les meilleurs talents. De toute évidence, Southampton peut faire des joueurs une qualité de Premier League.

Le développement prend du temps, et ce n’est pas un luxe offert aux Hassenhüttl. L’Autrichien a développé un public très populaire parmi les fans de Southampton depuis sa prise de fonction en décembre 2018. Cependant, le club n’est pas au même endroit qu’il y a quelque temps.

🗣️ “Ils peuvent nous aider immédiatement ou certains prennent un peu plus de temps.” Le patron de Southampton, Ralph Hassenhuttl, s’attend à “quelques erreurs” de ses nouvelles recrues en raison de leur âge et de leur manque d’expérience en Premier League. ⚪️🔴 #SaintsFC pic.twitter.com/1rcwilkPQB – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 août 2022

Après avoir été promu dans l’élite en 2012, Southampton a eu une poignée de saisons en compétition pour les places européennes. À l’époque du mandat de Hassenhüttl, Southampton a terminé 16e, 11e, 15e et 15e, encore une fois. Les fans apprécient les écrans à haute énergie sur le terrain. Pourtant, en même temps, les jeux de vitesse peuvent se dérouler et aller contre Southampton de manière dramatique. Sans surprise, cela frustre et irrite les supporters.

Par exemple, au cours des deux dernières saisons, Southampton a subi deux défaites 9-0. A côté de ces souvenirs, Hassenhüttl est en concurrence avec des managers appréciés dans l’histoire récente de Southampton.

Mauricio Pochettino a mené Southampton à une 14e place lors de la première saison de l’équipe en Premier League. Il a enchaîné avec la huitième place de la ligue. Ensuite, Ronald Koeman a remplacé l’Argentin et a obtenu une septième place en 2014/15. Une sixième place encore meilleure est venue la saison suivante. Le troisième responsable de ce tronçon était Claude Puel. Même avec un style de jeu impopulaire, Puel a guidé Southampton vers la huitième place de la ligue et une finale de Coupe de la Ligue, où les Saints ont perdu contre Manchester United.

Plonger dans l’insatisfaction

Depuis ces jours, Southampton montre des éclairs de sa capacité à concourir. Avec la montée des autres équipes et une baisse relative des talents, Southampton flirte avec la relégation. Une partie de cela vient du tarissement de l’académie. Auparavant, Southampton a travaillé pour produire des talents comme Gareth Bale, Alex Oxlade-Chamberlain et Adam Lallana et les a vendus pour beaucoup d’argent. Ces découvertes ne sont pas aussi fréquentes.

Au lieu de cela, il cherche à faire venir de jeunes joueurs des académies des meilleures équipes. Ceci, à son tour, reconstruit la qualité de la production de la propre académie de Southampton. L’équipe U-18 du club a terminé championne du Sud la saison dernière. Il a perdu contre Manchester City en finale nationale, signe que l’académie s’améliore.

Pour l’instant, Hassenhüttl doit galvaniser les joueurs dont il dispose, tout en cherchant à apporter plus de qualité. Ils n’ont pas encore remplacé correctement Danny Ings, car Adam Armstrong a connu des difficultés la saison dernière. Pendant ce temps, le centre de défense de l’équipe reste un travail en cours.

Il sera intéressant de voir ce qui se passe avant la fin du mercato, mais pour l’instant Hassenhüttl a le soutien du conseil d’administration.

La prochaine étape pour les Saints est un match à domicile avec Leeds United, après quoi ils affronteront Leicester City, Manchester United et Chelsea; pas un ensemble de matches particulièrement favorable pour démarrer la saison.

Il y a de nouveaux visages sur le terrain, mais des problèmes similaires subsistent et Hassenhüttl doit trouver un moyen pour son équipe de poursuivre les mêmes performances qui ont affecté son équipe au cours de son mandat à ce jour.