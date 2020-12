Ralph Hasenhuttl n’était que quelques semaines après le début de son mandat à Southampton lorsqu’une affiche géante est apparue à l’extérieur du stade St. Marys.

Bienvenue à Ralphampton, lisez l’affiche un jeu de mots par un sponsor, bien sûr, mais aussi un présage de l’effet stupéfiant que Hasenhuttl aurait bientôt sur une équipe de la côte sud qui, de manière quelque peu improbable, menace de percer dans l’élite établie du football anglais.

Après plus d’un tiers de la Premier League, Southampton occupe la troisième place du classement derrière seulement Liverpool et Tottenham et n’est plus sous le radar.

Pas quand l’équipe produit le genre de statistiques époustouflantes qui prouvent que ce début de saison n’est pas un hasard. Hasenhuttl a promis de pousser ses joueurs à leurs limites après avoir été présenté comme entraîneur de Southampton il y a presque exactement deux ans, et il a été fidèle à sa parole.

Surnommé par certains The Klopp of the Alps en raison de ses similitudes avec le manager de Liverpool Juergen Klopp dans l’approche énergique qu’il aime adopter par ses équipes, Hasenhuttl, né en Autriche, a un milieu de terrain central à Oriol Romeu qui a remporté plus de plaqués et fait plus. récupérations de balle que n’importe quel joueur de la Premier League.

Le milieu de terrain central d’Oriols, James Ward-Prowse, n’est peut-être pas seulement le meilleur tireur de coup de pied arrêté de la division. Son rythme de travail est tel qu’il a eu le deuxième plus grand nombre de touches de tous les joueurs de la ligue.

En effet, Hasenhuttl a transformé Southampton en une machine à presser bien organisée, comme l’ont découvert les joueurs d’Arsenals mercredi lorsqu’ils ont reçu le ballon à domicile dans un match dont ils se sont échappés avec un match nul 1-1.

Vous pouvez sentir que de nombreuses équipes respectent ce que nous faisons et comment nous jouons », a déclaré Hasenhuttl, et c’est un bon message pour les joueurs.

Sous Hasenhuttl, Southampton aurait pu devenir la meilleure équipe pressante de la ligue, capable de repousser ses adversaires et de forcer les retournements dans des zones dangereuses avec sa formation agressive 4-2-2-2.

Compte tenu de la régression de Manchester City en tant qu’unité urgente ces dernières années, le contraste dans ce domaine pourrait être frappant lorsque les équipes se rencontreront à St. Marys samedi dans ce qui sera un autre baromètre des progrès de Southamptons.

Un autre signal, aussi, à savoir si l’équipe peut vraiment se battre pour une place parmi les quatre premiers et bouleverser les grands de la division.

Nous aimons être le pirate, c’est plus amusant que de rejoindre la marine, a déclaré Hasenhuttl le mois dernier. C’est définitivement quelque chose que nous pouvons utiliser tous les jours et c’est amusant d’aller chercher des points auprès des grandes équipes.

Hasenhuttl est arrivé d’Allemagne, où il a conduit Ingolstadt à la promotion en Bundesliga et à Leipzig à une deuxième place, avec la réputation d’améliorer les joueurs. Le développement de Ward-Prowse maintenant un habitué de l’équipe d’Angleterre et de l’attaquant acharné Che Adams en témoigne. L’attaquant vedette Danny Ings est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du pays, terminant deuxième derrière Jamie Vardy dans le classement des scores la saison dernière avec 22 buts, et même l’ancien ailier anglais Theo Walcott s’épanouit lors de son deuxième passage au club.

Fait révélateur, Hasenhuttl a également inculqué une croyance en ses joueurs qui leur a permis de surmonter rapidement les revers. Et il y en a eu deux importants au cours des 14 derniers mois.

Le plus célèbre a été la défaite 9-0 à domicile contre Leicester en octobre 2019, qui restera l’un des jours les plus sombres de l’histoire du club. Southampton s’est regroupé et a terminé la saison à la neuvième place et en tant que l’une des équipes en forme pendant le verrouillage.

Cette saison, une humiliante raclée 5-2 à domicile par Tottenham au deuxième tour, lorsque la haute ligne défensive des Southamptons a été brisée à maintes reprises, a été suivie d’une série de 11 matches avec une seule défaite. Et c’était à Manchester United 3-2 de 2-0.

Après une victoire 2-0 à domicile contre Newcastle le mois dernier, Southampton a terminé une journée à la première place de la première division d’Angleterre pour la première fois depuis 1988.

Nous avons définitivement appris à bien gérer le jeu, a déclaré Hasenhuttl.

L’amélioration spectaculaire de Southamptons a été telle que même si Man City gagne samedi, l’équipe de Pep Guardiolas sera toujours un point derrière les Saints au classement.

Dans cette saison la plus étrange qui se joue en grande partie sans fans, et quand une équipe peut apparemment battre n’importe qui d’autre, pourquoi Ralphampton ne peut-il pas tenir le rythme?

Sous Hasenhuttl, tout semble possible.

