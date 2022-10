Southampton 1-1 Arsenal: Mikel Arteta critique les Gunners après avoir raté l’occasion de restaurer une avance de quatre points | Nouvelles du football

Mikel Arteta a estimé qu’Arsenal avait besoin de plus de courage et de cohérence lors du match nul 1-1 de dimanche avec Southampton, son équipe ayant raté l’occasion d’avancer de quatre points en tête de la Premier League.

Après la victoire 3-1 de Manchester City contre Brighton samedi, Arsenal savait que seule une victoire à St Mary suffirait pour retrouver un avantage sain en tête du classement, mais le premier match de Granit Xhaka a été annulé par Stuart Armstrong. .

Les Gunners ont prolongé leur invincibilité à neuf matchs toutes compétitions confondues avec un match nul sur la côte sud et bien qu’il ait déclaré qu’il n’avait rien à redire lors de sa conférence de presse d’après-match, Arteta n’a pas pu cacher sa frustration lorsqu’il s’est adressé au site officiel d’Arsenal.

“J’ai l’impression que nous avons perdu deux points, surtout avec la façon dont nous avons commencé le match et les occasions que nous avons eues”, a-t-il déclaré. “Quand vous regardez en arrière les chances, nous aurions dû sortir vainqueurs.

“Mais nous devons nous blâmer. Je pense que la façon dont nous avons joué en première mi-temps et en seconde période était très différente, en particulier ce que nous avons fait en possession du ballon.

“Nous devrions avoir plus de courage, plus de cohérence et être plus fiables dans la possession du ballon et mieux dominer le jeu lorsque nous en avons le contrôle total.

“Aujourd’hui, nous aurions dû gagner le match et maintenir notre niveau, ce que nous n’avons pas fait en seconde période – et que nous devons à nouveau élever le niveau.

“Il y a des points positifs – si vous ne pouvez pas gagner, ne le perdez pas. Venir sur n’importe quel terrain de la Premier League avec le nombre de matchs que nous jouons est très difficile – mais nous devons exiger de nous-mêmes d’être meilleurs.”

Arsenal bégaie alors que la fatigue s’installe

Zinny Boswell de Sky Sports :

Arsenal est arrivé à St Mary’s comme un haut de tableau latéral qui avait remporté huit matchs sur le rebond.

Une fois que Xhaka a tiré dans le premier match, il semblait inévitable que les vannes s’ouvriraient. Southampton n’avait pas de réponse à la marque de football astucieuse qui a tant de gens qui parlent d’Arsenal comme de sérieux prétendants cette saison.

Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, cependant, il est devenu clair qu’Arsenal était incapable d’égaler les niveaux d’intensité qu’ils avaient produits en première mi-temps.

Le nombre de tentatives au but d’Arsenal a été réduit de moitié à quatre en seconde période, période au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré. Leur perte de possession était également évidente, leur nombre de plaqués réussis passant de neuf à trois après la pause.

L’équipe d’Arteta est en forme depuis le début de la saison. Le seul point d’interrogation a été la profondeur et la durabilité de leur équipe et s’ils seront capables de faire face aux rigueurs de l’une des saisons les plus éprouvantes de tous les temps en raison de la Coupe du monde d’hiver.

Le match nul de dimanche avec Southampton était le septième match d’Arsenal en 23 jours et cela s’est vu.

Arsenal sera déçu de perdre deux points, surtout compte tenu des occasions manquées et de la décision de l’arbitre d’ignorer les appels à un penalty pour une faute sur Gabriel Jesus par Duje Caleta-Car. Mais ils restent en position de force, menant Man City de deux points après 11 matchs.

Le calendrier de cette saison est exigeant pour toutes les équipes. Concourir en haut du tableau et sur tous les fronts rend la tâche encore plus difficile.

Trouver un moyen de rafraîchir son équipe sera de la plus haute importance pour Arteta si la poussée du titre d’Arsenal doit durer cette saison. La fatigue commence à s’installer.