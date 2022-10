Southall de Londres, “Little India”, marque la victoire de Diwali et Rishi Sunak

La communauté hindoue de Southall, dans l’ouest de Londres, célèbre Diwali le jour même où Rishi Sunak a été désigné comme la première personne de couleur, le premier hindou et la première personne d’origine indienne à diriger la Grande-Bretagne. (James Forde pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Cela semblait être un moment fait pour la télévision: Rishi Sunak a été nommé prochain Premier ministre du Royaume-Uni à Diwali, la célébration de la fête des lumières. Pour beaucoup à Southall, une zone de l’ouest de Londres parfois appelée “Little India” pour sa grande diaspora indienne, cela signifiait qu’il y avait plusieurs raisons de célébrer lundi soir.

“Si Rishi Sunak a jamais rêvé qu’il serait Premier ministre le jour de Diwali, eh bien, vous ne pourriez pas parier là-dessus. Quelle chose merveilleuse », a déclaré Davinderpal Singh Kooner, 67 ans, un chirurgien dentiste, qui parlait à l’extérieur d’un temple où des familles allumaient des bougies chauffe-plat et les plaçaient dans des bacs à sable sur le sol.

“C’est un moment unique d’avoir un Premier ministre asiatique, et probablement pas quelque chose que je pensais arriver de mon vivant”, a-t-il déclaré – s’arrêtant alors que des feux d’artifice rouges éclataient dans le ciel – “c’est un moment charnière dans la politique de ce pays.”

Rishi Sunak deviendra Premier ministre britannique, première personne de couleur dans ce rôle

Southall n’est pas une région généralement favorable au Parti conservateur de Sunak. Le député actuel est un homme politique du Parti travailliste indien britannique, et la circonscription a voté travailliste depuis sa création en 1974. La majorité des habitants de cette communauté diversifiée et dynamique sont des Sud-Asiatiques. Les cinéphiles s’en souviendront peut-être comme du quartier de Londres où le hit “Bend it Like Beckham” a été tourné.

Les étalages de célébration de lundi étaient clairement pour Diwali, pas pour Sunak. Les enfants couraient avec des cierges magiques. Des adultes tiraient des feux d’artifice. Les habitants affluaient dans les temples pour prier et allumer des bougies.

Mais lorsqu’on leur a posé des questions sur leur futur premier ministre, plusieurs personnes ont dit qu’elles étaient fières qu’il partage un passé similaire.

“Sur les réseaux sociaux, beaucoup de mes amis disent que c’est un moment Obama”, a déclaré Hardeep Marwa, 45 ans, chef de projet informatique pour le National Health Service, qui se rendait dans un temple pour prier. « Cela ouvre la porte aux Sud-Asiatiques pour entrer en politique. Je suis né ici, ma mère est du Kenya, mon père est de l’Inde, donc une situation similaire à Rishi. Cela résonne – que quelqu’un a franchi les rangs.

Sunak est né à Southampton, une ville portuaire du sud de l’Angleterre. Ses parents sont d’origine indienne punjabi. Son père est né dans l’actuel Kenya, sa mère dans l’actuelle Tanzanie. Ils ont émigré en Grande-Bretagne dans les années 1960.

Dans une interview accordée au Times de Londres en juillet, Sunak a déclaré que le fait d’éclairer les Diwali diyas sur les marches de Downing Street, comme il le faisait lorsqu’il était chancelier, était l’un des moments les plus fiers de sa carrière.

Harmeet Singh Gill, 31 ans, comptable, a déclaré qu’il y avait une fracture générationnelle dans son temple de Southall, la jeune génération étant plus enthousiasmée par la nomination de Sunak, les plus âgées étant plus ambivalentes. « Pour les gens de mon âge, c’est intéressant et un peu excitant de voir quelqu’un d’origine punjabi grimper jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire. Son éducation est un peu différente de la nôtre… mais quand même, il y est arrivé.

Sunak est allé dans un pensionnat privé quand il était plus jeune, où les frais annuels, selon les chiffres d’aujourd’hui, dépassent 52 000 $. Il a ensuite étudié la philosophie, la politique et l’économie à l’Université d’Oxford et a obtenu un MBA à l’Université de Stanford.

Qui est Rishi Sunak ? Ce qu’il faut savoir sur le nouveau Premier ministre britannique.

Bien qu’il soit important d’être issu d’une minorité ethnique, Gill a déclaré qu’il était plus important que Sunak résolve les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté, y compris une crise du coût de la vie. Il a dit avoir remarqué que les gens comptaient de plus en plus sur les dons de nourriture à son temple.

“La journée a commencé pour lui et il doit continuer”, a déclaré Gill.

Le sentiment que c’était un moment à marquer – même si les gens n’aimaient pas les politiques de Sunak et la façon dont il a été sélectionné par les initiés du Parti conservateur – a été exprimé par de nombreuses personnes à travers le pays.

“Je suis profondément en désaccord avec la politique de @RishiSunak et avec le processus par lequel il est devenu Premier ministre”, a tweeté Munira Wilson, député libéral démocrate. “Mais ma famille et moi sommes encouragés d’assister au tout premier premier ministre brun à Downing Street. Mes parents étaient convaincus que cela ne pouvait pas/n’arriverait pas. Heureux qu’ils se soient trompés !

Hardip Sembhi, 37 ans, une esthéticienne qui était avec ses deux enfants à Southall, a déclaré qu’elle “espérait” que Sunak ferait “quelques bonnes choses pour la communauté indienne” mais a déclaré “qu’il sera jugé sur son dossier”.

Jagdish Kauer, 33 ans, une résidente de Southall d’origine punjabi qui travaille dans la gestion d’actifs, a déclaré que de nombreux membres de sa communauté pensaient que la course à la direction avait peut-être joué un rôle dans la dernière course à la direction, lorsque les membres du Parti conservateur ont voté pour Liz Truss plutôt que pour Sunak.