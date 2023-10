Par Stephen M. Lepore pour Dailymail.Com





Eric Cartman, qui est un enfant blanc dans la série, est remplacé par une femme noire, suscitant la fureur de ses amis Stan Marsh, Kyle Broflovski et Kenny McCormick.

Mais lorsqu’ils interrogent le directeur de leur école sur ce changement, il leur répond : “Si vous, les garçons, ne pensez pas qu’Eric peut être une femme noire, alors peut-être que le problème vient de vous.”

La série animée emblématique de longue date South Park suscite des éloges pour sa critique de la complaisance incessante de Disney et de Star Wars dans son émission spéciale récemment publiée.

” J’ai envie de crier et je me dis : ” Pourquoi remplacent-ils chaque personnage par quelqu’un de différent ? Mais ensuite Kenny dit : « Ce n’est pas de notre faute, c’est « à cause de Kathleen Kennedy », mais Kathleen Kennedy dit simplement : « Putain, rends-le encore plus nul !

Il décrit plus tard un cauchemar dans lequel il dit : « Les actions Disney ne cessent de baisser, de baisser et de baisser, puis Bob Iger dit : « Non ! Non! Que se passe-t-il avec mes actions ?

Disney fait depuis longtemps l’objet de plaintes, en particulier de la part des conservateurs, concernant ses tentatives de satisfaire un public plus libéral en remplaçant les personnages de films et d’émissions bien-aimés par des options plus diversifiées.

Un autre clip montre des camarades du primaire de South Park se plaignant que Cartman ait soudainement été transformée en femme noire adulte.

“Si vous, les garçons, ne pensez pas qu’Eric peut être une femme noire, alors peut-être que le problème vient de vous”, et il a demandé : “Vous n’aimez probablement pas non plus qu’Indiana Jones soit remplacée par une femme, hein ?” Vous avez probablement aussi un problème avec Spider-Man noir », répond le célèbre « directeur du PC » de l’école.

Plus tard, face à Kennedy, la série lance un petit coup à l’autre côté en soulignant que même si les normes de Kennedy en matière de casting « réveillé » sont paresseuses, Cartman souligne : « S’en prendre constamment aux trucs réveillés est également assez paresseux. »

Elon Musk a répondu à une promo pour la spéciale avec l’emoji qui pleure et rit, en écrivant : « opportun ».

Donald Trump Jr. a ajouté : « Hahahahaha. Comme toujours, South Park ne manque pas.

Benny Johnson a qualifié l’épisode de « BANGER » et a déclaré que le commentaire anti-Disney de l’épisode montre « Nous gagnons ».

Un téléspectateur plus libéral a noté que Cartman – qui lui a donné à manger les cendres des parents décédés d’un garçon dans un épisode célèbre – est souvent considéré comme le méchant de la série et prendre son commentaire au pied de la lettre peut sembler erroné.

“Les conservateurs considèrent constamment Eric Cartman comme la voix morale de la raison dans chaque clip de South Park qu’ils publient, c’est tellement drôle.”

En février, South Park a visé le duc et la duchesse de Sussex dans un épisode mettant en scène le prince et la princesse du Canada, un jeune couple royal qui implore bruyamment l’intimité tout en attirant l’attention sur eux.

Le prince roux et sa femme, qui portent la même tenue rose poussiéreuse que Meghan a enfilée pour Trooping the Color en 2018, ainsi qu’un chapeau blanc presque identique qui repose de travers sur sa tête, font la promotion du livre du prince – Waaagh – dont la couverture ressemble fortement aux mémoires de Harry Spare.

Ils s’enfuient lors d’une émission télévisée après avoir été interrogés sur leurs motivations, avant de déménager à South Park, la princesse déclarant : “Si nous emménagions ici, les gens penseraient que nous voulons vraiment être normaux.”

L’émission spéciale a été saluée par de nombreuses personnes de tous les bords politiques qui ont continué à affirmer la place de South Park dans le discours.

Mais leur arrivée met en colère la communauté locale, en particulier Kyle, qui vit en face d’eux.

Il se plaint de leur jet privé garé devant la maison et du prince jouant au polo sur la pelouse.

“Ils ont cet énorme jet garé devant chez moi et ils veulent toujours que j’achète leur livre”, se plaint-il à ses amis Kenny, Cartman et Stan. L’épisode porte plusieurs coups à peine voilés sur les Sussex.

Trey Parker et Matt Stone ont déclaré avoir reçu tellement de plaintes qu’ils « ne s’en souviennent pas » au cours de leurs 26 années d’écriture pour la série Comedy Central.

La paire est apparue sur le Basic ! podcast pour discuter de leurs nombreuses critiques à peine une semaine après l’épisode cinglant qui a frappé Meghan et Harry, qui aurait bouleversé le couple royal.

Dans une parodie de South Park, le prince et la princesse du Canada décident de fuir leur pays après avoir « dénigré » la monarchie canadienne.

Un porte-parole du couple s’est exprimé pour dénoncer les rumeurs selon lesquelles ils envisageaient de poursuivre le dessin animé satirique en justice, qualifiant les rumeurs d'”ennuyeuses et sans fondement”.

Parker et Stone ont déclaré qu’ils ne sont pas étrangers aux poursuites judiciaires et qu’ils n’en sont pas effrayés.

Mais Parker et Stone se sont ouverts sur l’histoire controversée de la série, une grande partie de leur travail ayant conduit à des poursuites judiciaires.

Ils ont déclaré aux animateurs du podcast Doug Herzog et Jen Chaney qu ‘”il y a tellement de moments dont nous ne pouvons même pas nous souvenir” en ce qui concerne la critique de leur série animée.