South Carolina House approuve l’interdiction de l’avortement d’environ 6 semaines, annule l’interdiction quasi totale

RICHMOND, Virginie (AP) – La Caroline du Sud est devenue le dernier État à s’orienter mercredi vers une interdiction quasi totale de l’avortement avec une législation qui, si elle était promulguée, ferait de la Virginie une valeur aberrante dans le Sud en tant qu’endroit où les femmes ont un accès illimité à l’avortement au milieu d’une augmentation rapide dans les restrictions au cours de l’année depuis l’annulation de Roe v. Wade.

La Caroline du Sud est l’un des derniers bastions de la région pour ceux qui recherchent des avortements légaux, mais ce statut pourrait bientôt prendre fin. L’accès serait presque entièrement interdit après environ six semaines de grossesse – souvent avant que les femmes ne sachent qu’elles sont enceintes – en vertu du projet de loi qui doit maintenant être adopté par le Sénat de l’État, qui avait précédemment rejeté une proposition visant à interdire presque les avortements mais pourrait donner son adoption définitive la semaine prochaine.

Et la plupart des avortements après 12 semaines de grossesse seront interdits en Caroline du Nord à partir du 1er juillet après que la législature contrôlée par les républicains de l’État a réussi à passer outre le veto du gouverneur démocrate mardi soir.

L’avortement est interdit ou sévèrement limité dans une grande partie du Sud, y compris des interdictions pendant la grossesse en Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas et Virginie-Occidentale. En Géorgie, ce n’est autorisé que pendant les six premières semaines.

De telles restrictions sont possibles parce que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision historique de 1973 Roe v. Wade, qui a établi un droit national à l’avortement.

« Ce serait tout simplement dévastateur pour l’accès à l’avortement dans le Sud », a déclaré Jamie Lockhart, directeur exécutif de Planned Parenthood Advocates of Virginia, à propos de l’interdiction proposée de six semaines en Caroline du Sud, de l’interdiction de 12 semaines en Caroline du Nord et d’une interdiction de six semaines. -interdiction d’une semaine en Floride qui n’entrera en vigueur que si l’interdiction actuelle de 15 semaines de l’État est confirmée par la Cour suprême de l’État.

Mais la représentante de Caroline du Nord, Sarah Stevens, une républicaine, a déclaré qu’elle considérait l’interdiction de 12 semaines et les autres restrictions de la nouvelle loi de Caroline du Nord comme des « garanties », et non comme des obstacles à l’avortement.

« Nous cherchons à trouver un équilibre entre la protection des bébés à naître et la sécurité des mères », a-t-elle déclaré mardi.

Des interdictions plus strictes dans le Sud renforceraient le rôle de la Virginie en tant que point d’accès et créeraient un « effet d’entraînement » alors que les gens voyagent de l’extérieur de l’État pour se faire soigner, a déclaré Lockhart.

« Malgré les efforts des prestataires d’avortement pour augmenter les rendez-vous disponibles et élargir l’accès des patients grâce à la télémédecine, l’afflux dramatique de patients hors de l’État entraînera des temps d’attente plus longs pour les personnes dans ces États d’accès », a déclaré Lockhart.

La Virginie autorise actuellement les avortements aux premier et deuxième trimestres. Un avortement n’est autorisé au troisième trimestre que si trois médecins certifient que la santé mentale ou physique de la mère est gravement menacée.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, un républicain, a fait pression pour une interdiction de 15 semaines au cours de la session législative de cette année, mais cela a été rejeté par l’étroite majorité démocrate au Sénat de l’État.

Victoria Cobb, présidente de la conservatrice Family Foundation of Virginia, a déclaré mercredi que les lois de l’État étaient devenues en décalage avec celles de ses voisins pendant des années d' »influence libérale ».

Les Virginiens « vont devoir travailler pour protéger notre Commonwealth contre l’exploitation par l’industrie de l’avortement », a déclaré Cobb.

Les frais de voyage pour les femmes qui doivent sortir de leur pays d’origine pour avorter peuvent rapidement s’accumuler, a déclaré Ashlyn Preaux, qui aide à gérer un fonds d’avortement en Caroline du Sud. Son organisation aide les patients à payer les soins d’avortement ainsi que les cartes d’essence et parfois les billets d’avion.

Si la Caroline du Sud adopte de nouvelles restrictions, elle s’attend à aider à envoyer plus de patients en Virginie et à Washington, DC

« Toutes ces choses s’additionnent et ce n’est tout simplement pas quelque chose auquel les gens sont préparés », a déclaré Preaux. « Ce n’est pas vraiment traité du tout comme s’il s’agissait d’un problème de santé. »

L’avortement reste légal pendant 22 semaines en Caroline du Sud, et l’État avait déjà vu un nombre croissant de patients hors de l’État avant que la Floride et la Caroline du Nord n’adoptent de nouvelles restrictions. Plus à l’ouest, les femmes se rendent souvent dans l’Illinois, le Kansas, le Nouveau-Mexique ou le Colorado.

Les données provisoires du département de la santé de l’État montrent que la Caroline du Sud a signalé près de 1 000 avortements au cours de chacun des trois premiers mois de cette année, après un total d’un peu plus de 200 au cours du mois complet où une précédente interdiction de six semaines est entrée en vigueur l’année dernière. Près de la moitié des patients seraient venus d’autres États.

Jusqu’à mardi, la Caroline du Nord était considérée comme un espace sûr, a déclaré le Dr Erica Pettigrew, médecin de famille à Hillsborough. Mais maintenant, «les Carolines du Nord seront des réfugiés de soins de santé vers d’autres États», a-t-elle déclaré, critiquant également les dispositions de la loi pour créer potentiellement plus de paperasse, ainsi que des exigences médicales et de licence supplémentaires.

Une autre contestation de l’accès à l’avortement a été examinée mercredi lorsqu’une cour d’appel fédérale a entendu des arguments sur la question de savoir si l’approbation par la Food and Drug Administration de la mifépristone, un médicament abortif largement utilisé, devait être annulée. Un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis examine une décision d’un juge fédéral du Texas qui a ordonné une suspension de l’approbation de la mifépristone, une décision qui a annulé deux décennies d’approbation scientifique du médicament. Cette décision a été suspendue pendant que l’appel est pendant.

Les avocats cherchant à préserver l’accès au médicament utilisé dans la méthode d’avortement la plus courante ont été repoussés mercredi par les juges d’appel, qui ont chacun une histoire de soutien aux restrictions à l’avortement. Une décision n’est pas attendue dans l’immédiat.

Dans le Michigan, l’un des principaux États en matière de protection du droit à l’avortement depuis l’annulation de Roe v. Wade, la gouverneure Gretchen Whitmer a signé mercredi une loi interdisant aux entreprises de licencier ou d’exercer des représailles contre les travailleurs pour avoir avorté.

La législation modifie la loi sur les droits civils de l’État, qui n’interdisait auparavant la discrimination dans l’emploi que si un avortement devait «sauver la vie de la mère». Cela garantira que les travailleuses ne peuvent pas être traitées différemment pour avoir subi un avortement, quel que soit le raisonnement.

Kruesi a rapporté de Nashville, Tennessee. Les rédacteurs de l’Associated Press Joey Cappelletti à Lansing, Michigan ont contribué à ce rapport ; James Pollard et Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud, et Gary Robertson et Hannah Schoenbaum à Raleigh, Caroline du Nord. Schoenbaum et Pollard sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

La proposition doit à nouveau être approuvée par le Sénat après que la Chambre a inséré un certain nombre de modifications.

La mesure interdirait l’avortement lorsqu’une échographie détecte une activité cardiaque, vers six semaines, et avant que la plupart des gens ne sachent qu’ils sont enceintes. Il comprend des exceptions pour les anomalies fœtales mortelles, la vie et la santé du patient, et le viol ou l’inceste jusqu’à 12 semaines. La Chambre a reculé une proposition visant à interdire presque entièrement l’avortement à la conception après que le Sénat a récemment rejeté la mesure.

Le débat a duré près de 24 heures réparties sur deux jours alors que les législateurs travaillaient sur des centaines d’amendements déposés par les démocrates.

Les républicains ont cherché une réponse à une décision de janvier de la Cour suprême de Caroline du Sud qui a rejeté une loi similaire de 2021 interdisant l’avortement à environ six semaines. Cette décision a laissé l’avortement légal jusqu’à 22 semaines de grossesse. Les législateurs du GOP espèrent que les modifications apportées au nouveau projet de loi et la nouvelle composition du tribunal laisseront la nouvelle mesure en place.

Kimberlee Kruesi, Sarah Rankin et Denise Lavoie, The Associated Press