Soutenu par Google, BlackRock, Benioff

Un ensemble de satellites SkySat avant un lancement. Planète

Le spécialiste de l’imagerie satellitaire et des données Planet Labs s’apprête à entrer en bourse, annonçant mercredi qu’il fusionnera avec une SPAC pour être coté à la Bourse de New York. Planet Labs s’associe à la société d’acquisition ad hoc dMY Technology Group IV, qui négocie sur le NYSE sous le ticker DMYQ. L’accord donne à la société spatiale une valorisation des capitaux propres de 2,8 milliards de dollars et devrait être conclu au quatrième trimestre, ce qui entraînera la cotation de Planet sur le NYSE sous le symbole PL. « Planet est une entreprise de données… nous sommes une entreprise mature et avons un ensemble de données nouveau et unique de nos 190 satellites, la plus grande flotte d’imagerie de la Terre jamais vue et plus de 10 fois personne d’autre », Will, co-fondateur et PDG de Planet. Marshall a déclaré à CNBC. Les actions de DYMQ ont augmenté de 2% dans les échanges avant commercialisation par rapport à sa clôture précédente de 9,81 $.

Le cofondateur et PDG Will Marshall Planète

L’accord devrait lever 434 millions de dollars au total pour Planet, dont un tour de table de 200 millions de dollars – ou investissement privé dans des actions publiques – dirigé par BlackRock et rejoint par Google, Koch et TIME Ventures de Marc Benioff. Auparavant, Planet a levé plus de 380 millions de dollars en capital auprès d’investisseurs tels que Google, DFJ, Lux Capital, DCVC, Founders Fund, Space Capital, etc. « Je suis vraiment ravi d’avoir des partenaires de qualité alors que nous entrons dans cette étape importante pour la planète », a déclaré Marshall. « Nous faisons cela sur le long terme. » Planet rejoint une tendance d’entreprises spatiales rendues publiques par le biais d’accords SPAC, Virgin Galactic étant la première de la génération récente en 2019. Le constructeur de fusées Astra et AST & Science axés sur le haut débit par satellite ont chacun commencé à négocier, avec les sociétés Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Redwire, Satellogic et Momentus devraient suivre dans les prochains mois.

Une entreprise d’abonnement de données

Planet a lancé 462 satellites à ce jour, et sa flotte orbitale actuelle comprend 21 satellites qui peuvent capturer des images à une résolution de 50 centimètres et environ 120 qui peuvent capturer des images à une résolution de près de trois mètres. La résolution est un moyen de mesurer les détails qu’un satellite peut imager, donc une résolution plus petite signifie un regard de meilleure qualité sur ce qui se trouve au sol. Marshall a noté que ses satellites de résolution supérieure créent un « balayage de toute la masse continentale de la Terre une fois par jour ». Les images de l’entreprise alimentent ensuite un index de données qui, selon Planet, rend la Terre « recherchable » pour ses plus de 600 clients. Les contrats clients de Planet sont mis en place sous forme d’abonnements, avec 90 % de ces contrats annuels récurrents. Ses revenus existants est largement réparti entre quatre secteurs : civil à 24%, agriculture à 23%, défense et renseignement à 22% et cartographie à 17%.

« L’analyse est à la base des plus grandes tendances d’un billion de dollars qui se produisent dans l’économie mondiale avec la transformation numérique de diverses industries », a déclaré Marshall. « ‘Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. » Il a comparé Planet à une entreprise de données plutôt qu’à une entreprise de satellites, de la même manière que Google est une entreprise de moteur de recherche et de publicité, plutôt qu’une entreprise de serveurs. « Ils ont des serveurs dans le backend, oui … Planet a des satellites dans le backend et nous sommes vraiment bons avec eux », a déclaré Marshall. « Mais nous sommes une entreprise de données – nous vendons des données à nos clients ; c’est la valeur qu’ils obtiennent »

