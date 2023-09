Soutenir l’Ukraine est « difficile et douloureux », selon le ministre britannique des Affaires étrangères

James Cleverly affirme cependant que l’Occident s’attirerait encore plus de problèmes en réduisant son aide.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a reconnu que soutenir l’Ukraine était «dur et douloureux.» Il a toutefois mis en garde les alliés de l’OTAN contre toute hésitation, car tourner le dos à Kiev entraînerait de plus grands problèmes à long terme.

Dans une interview accordée samedi au média The House, Cleverly a été invité à commenter «sentiment anti-ukrainien croissant» dans certains pays occidentaux. Il a admis qu’aider Kiev était «dur et c’est douloureux,« avec le conflit en général »faire pression sur les pays du monde entier.»

Cependant, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait que «si nous ne maintenons pas notre soutien à l’Ukraine, si nous envoyons le signal que les agresseurs peuvent prospérer, alors tous les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés… ne feront qu’empirer.»

Il a exhorté les alliés occidentaux à lutter contre la fatigue, qui est devenue un « problème ».grosse chose.»

Commentant les promesses répétées de l’ancien président américain Donald Trump de mettre fin aux hostilités entre l’Ukraine et la Russie dans les 24 heures, Cleverly a déclaré que le républicain «a fait des choses très surprenantes et positives en matière de relations internationales» lors de son premier mandat à la Maison Blanche. Le ministre britannique a spécifiquement mentionné les accords d’Abraham, qui ont ouvert la voie à la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.

Il a ajouté intelligemment que, même s’il serait ravi si Trump parvenait à obtenir rapidement une paix juste, ce n’est pas une chose sur laquelle Londres compte.

Dans une interview télévisée vendredi, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Alexeï Danilov, a déploré que les soutiens occidentaux du pays n’aient pas précisé s’ils resteraient aux côtés de Kiev jusqu’à ce qu’elle remporte le conflit ou seulement pour une durée limitée. «Personne ne peut nous répondre clairement sur ce que signifie notre victoire,» il prétendait.

Plus tôt, le ministre ukrainien des Finances, Sergueï Marchenko, avait admis que le nombre de pays prêts à donner de l’argent à Kiev était de «devenant de plus en plus petit.»

Moscou a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés, qui ont dépensé des milliards de dollars pour soutenir Kiev, d’utiliser le conflit pour mener une « guerre civile ».guerre par procuration» contre la Russie.

S’exprimant mercredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé les agences de renseignement américaines et britanniques d’avoir aidé à coordonner la dernière frappe ukrainienne sur Sébastopol, en Crimée, qui visait le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.

Les médias britanniques ont également rapporté que Kiev avait utilisé des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni lors de l’attaque.

La Russie avait précédemment affirmé que des armes fournies par l’Occident, y compris celles données par la Grande-Bretagne, avaient été déployées lors de frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Moscou a averti à plusieurs reprises les États membres de l’OTAN que le bloc militaire dirigé par les États-Unis se rapproche dangereusement d’une implication directe dans le conflit.