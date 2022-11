Soutenir les soignants – Shaw Local

Vous pouvez être un soignant si vous conduisez un ami à des rendez-vous chez le médecin ou faites des courses. Si vous cuisinez, nettoyez ou aidez un membre de la famille à payer ses factures. Si vous aidez un être cher avec des médicaments ou du matériel médical.

Comme l’a souvent dit l’ancienne Première Dame des États-Unis, Roslyn Carter, “Il n’y a que quatre types de personnes dans le monde – ceux qui ont été des soignants, ceux qui sont actuellement des soignants, ceux qui seront des soignants et ceux qui auront besoin de soignants”.

Novembre est le Mois national des proches aidants. Dans l’Illinois, nous constatons des progrès remarquables dans le soutien aux aidants naturels grâce à une nouvelle coalition de parties prenantes à l’échelle de l’État appelée Illinois Family Caregiver Coalition. Propulsée par les services de vieillissement de l’Illinois et les agences de la région de l’Illinois sur le vieillissement, la coalition de 200 personnes comprend des soignants, des associations à l’échelle de l’État et des organisations à but non lucratif.

La coalition se concentre sur l’impact des soignants non rémunérés. Selon l’enquête 2022 de l’AARP dans l’Illinois sur la prestation de soins familiaux, “il y a près de 1,5 million d’aidants qui fournissent plus de 1,24 milliard d’heures de soins non rémunérés d’une valeur de plus de 17 milliards de dollars chaque année”.

Nous appelons le gouverneur à positionner l’Illinois en tant que chef de file national en matière de soutien aux aidants familiaux. Le budget de l’année dernière était un bon départ, mais il en faut plus pour soutenir les aidants familiaux et réaliser des économies sur les coûts des soins de longue durée dans l’Illinois.

Nous mettons au défi la communauté des affaires, les spécialistes des avantages sociaux et les gestionnaires d’améliorer leur jeu en soutenant les employés actuels et futurs.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer le Mois des aidants familiaux et donner une voix aux aidants non rémunérés dans l’Illinois.

Amy Brenan

Directeur exécutif

Coalition des aidants familiaux de l’Illinois