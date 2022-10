Soutenir le juge Rochford – Section locale de Shaw

Je suis un avocat qui vit et exerce dans le comté de Lake depuis 1986, et je soutiens la juge Elizabeth Rochford de la Cour suprême de l’Illinois. Au cours de la dernière décennie, j’ai pratiqué devant elle, témoin de son leadership et de son intégrité.

Sans surprise, le juge Rochford a obtenu les notes les plus élevées de l’Association du barreau de l’État de l’Illinois et de l’Association du barreau du comté de Lake. Je suis convaincu qu’elle poursuivra son travail pour accroître l’accès et la transparence du système judiciaire en tant que juge de la Cour suprême.

À l’opposé, l’adversaire du juge Rochford, Mark Curran, n’a jamais été juge et est classé «non recommandé» par l’Illinois State Bar Association. Il diffuse activement des informations erronées sur la fraude électorale et les théories du complot de droite. Il n’est pas apte à siéger à la Cour suprême ni à aucun autre tribunal.

Nous ne pouvons pas risquer d’avoir un candidat non qualifié sur le banc pour la prochaine décennie.

Bridget W. Hutchen

Lac Forêt