Soutenir la ligne 5 se fait au détriment des droits tribaux et de l’environnement

Pourquoi le Canada appuie-t-il le pipeline de la canalisation 5 d’Enbridge alors que cela signifie écraser au bulldozer les droits des Autochtones, menacer les Grands Lacs et nous enfoncer davantage dans une crise climatique?

Le gouvernement canadien parle d’un grand jeu sur la réconciliation, le changement climatique et la protection de l’eau douce. Pourtant, ils soutiennent le pipeline de la canalisation 5 d’Enbridge, vieux de 70 ans et mal entretenu (qui viole les droits issus de traités autochtones) et leur projet d’investissement dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles dans les Grands Lacs. C’est inacceptable.

Récemment, la Bad River Band de la tribu du lac Supérieur de Chippewa, dont le territoire est situé dans le Wisconsin, a déposé une injonction pour expulser Enbridge et la canalisation 5 de son territoire. La communauté indienne de Bay Mills, dont le territoire est situé dans le Michigan, est intervenue en tant que partie au litige pour retirer la canalisation 5 du détroit de Mackinac. Les 12 nations tribales du Michigan ont également adopté des résolutions appelant à la fermeture de la ligne 5.

Chaque jour que la ligne 5 reste ouverte représente un risque majeur. Il a déjà eu des déversements majeurs – plus de 4,5 millions de litres au cours de sa durée de vie. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’un déversement catastrophique ne se produise. Cette menace imminente pour les modes de vie et le bien-être économique des peuples autochtones et non autochtones est la raison pour laquelle les nations tribales du Canada et des États-Unis veulent que le pipeline soit fermé.

Les nations tribales du Michigan et du Wisconsin ont signé des traités en 1836, 1837, 1842 et 1854 avec le gouvernement des États-Unis. Ces traités conservent les droits de pouvoir chasser, pêcher et cueillir sur leurs territoires traditionnels. La ligne 5 est une menace directe pour ces droits et les écosystèmes qui les soutiennent.

Enbridge et le gouvernement canadien tentent de contourner les droits tribaux et d’éviter une fermeture obligatoire par l’État du Michigan en faisant appel à un traité de pipeline de 1977. Ils préconisent également la construction d’un tunnel à travers le détroit de Mackinac écologiquement et culturellement sensible et un détournement de la ligne 5 autour du territoire de Bad River Band. Aucune nation tribale ne le souhaite et ne résiste à ces efforts au sein du système juridique américain.

Enbridge et le gouvernement canadien continuent de soutenir qu’ils ne peuvent pas se passer de la canalisation 5. Cependant, l’analyse d’un expert de l’industrie, qui s’est appuyée sur les propres données d’Enbridge, montre qu’il existe des alternatives viables à la canalisation 5 qui auraient des impacts négligeables sur les prix du gaz.

Le détournement proposé autour de Bad River Band et la construction d’un tunnel à travers le détroit de Mackinac ne sont pas des solutions. Les experts ont déclaré que les deux projets pourraient endommager et polluer les écosystèmes d’eau douce. Et ces nouveaux projets de combustibles fossiles sont en contradiction directe avec ce que les derniers rapports du GIEC nous disent être immédiatement nécessaire pour une action climatique collective.

Un arrêt planifié de la ligne 5 qui n’implique pas la pose d’un nouveau pipeline ou la construction d’un tunnel sous-marin est à portée de main. La question est : le Canada contribuera-t-il à ce que cela se produise?

