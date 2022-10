Soutenez Wegener pour le conseil du comté de McHenry – Shaw Local

Je soutiens fermement Kelli Wegener pour le conseil du comté de McHenry. Wegener est un excellent ajout au conseil depuis 2018. En raison du changement de district, elle représente désormais le district cinq. Sa participation active et sa nouvelle perspective au sein du conseil d’administration sont exactement ce dont le comté de McHenry a besoin. Wegener est actuellement vice-président du comité des finances et est extrêmement diligent dans le suivi de chaque dollar. Elle était une ancienne vérificatrice de banque et a vos meilleurs intérêts à cœur.

Wegener a été un bénévole très actif dans notre communauté, aidant les sans-abri à trouver un abri par temps froid, servant des repas à ceux qui en ont besoin, aidant à faire vacciner plus de 500 personnes, travaillant avec des personnes âgées et de nombreuses autres façons de faire de notre comté un meilleur endroit pour vivre pour tous.

Je connais personnellement Wegener depuis de nombreuses années, et c’est une femme merveilleuse et étonnante. Elle est exactement le type de personne que nous voulons continuer à être un membre franc, responsable et actif du conseil d’administration qui veille sur ses électeurs.

Randy Leggee

Lac de cristal