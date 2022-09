Soutenez vos lecteurs conservateurs – Shaw Local

Si Shaw Media a ne serait-ce qu’une once d’intégrité ou de neutralité journalistique, ils auront un éditorial dans chacun de leurs journaux, y compris la chronique quotidienne de la semaine prochaine condamnant les tactiques tiers-mondistes de ce DOJ et de cette administration.

Est-ce que je m’attends à ce que cela se produise? Non. Je suppose qu’à partir de demain et probablement pour la semaine prochaine, Shaw Media parlera de la rage “injustifiable” des républicains et pourquoi cela créera un danger pour tous ces merveilleux et saints démocrates et l’utilisera comme justification pour sortir et arrêter et emprisonner 800 autres grands-mères et grands-pères conservateurs.

Je n’ai pas servi dans l’armée pour protéger ce type de gouvernement ou ce type de couverture médiatique biaisée.

J’espère bien que je me trompe, peut-être que vous avez plus d’intégrité que le reste des médias de la rue principale et si vous le faites. Je m’excuse et vous donne beaucoup de crédit, mais vous devrez me prouver le contraire.

Cette zone de l’État est divisée presque également entre les libéraux et les conservateurs, mais je n’ai jamais vu un article réimprimé du Wall Street Journal ou de Fox News en lisant plusieurs du New York Times, du Washington Post et de l’Associated Press.

Sur les 300 personnes employées par Shaw, combien de partisans de Trump ou même de républicains conservateurs réguliers travaillent pour Shaw en particulier pour couvrir l’actualité ? Ma conjecture est de 5% ou moins.

Comment un journal peut-il comprendre ou rendre compte équitablement des deux côtés d’un problème sans faire l’effort d’écouter les arguments des deux côtés ?

Shaw Media devrait avoir au moins un conservateur qui soutient Trump et regarde Fox News dans son comité de rédaction, mais je ne retiens pas mon souffle. Nous regardons tous.

Lou Faivre

Malte