« Soutenez-nous, nous serons motivés »

Le gardien de but de football indien Amarinder Singh s’est retrouvé à la merci de partager son nom avec l’ancien Punjab CM après avoir été tagué sans raison sur Twitter. Le politicien est au centre de l’attention des médias indiens depuis qu’il a démissionné de son poste, mais cela a causé beaucoup de désagréments au gardien de but. Il devait sortir ce tweet où il clarifiait qui il était. « Chers médias, journalistes, je suis Amrinder Singh, gardien de but du football indien et non l’ancien ministre en chef de l’État du Pendjab, s’il vous plaît arrêtez de me taguer », a écrit Amrinder sur Twitter jeudi. Il n’y a qu’une syllabe de différence entre le nom de l’ancien ministre en chef du Pendjab et celui du footballeur de l’ATKMB.

« Arrêtez de me marquer »: le gardien indien précise qu’il est Amrinder Singh et non Amarinder Singh au milieu de la crise du Pendjab

Maintenant, après que son tweet a attiré beaucoup d’attention et repris par plusieurs organes de presse, il a profité de cette occasion pour plaider auprès des fans, leur demandant de soutenir l’équipe de football indienne.

Étant donné que ce tweet a beaucoup de portée, je voudrais profiter de cette occasion pour demander à chaque Indien de soutenir son équipe nationale de football🙏🏻 Avec votre soutien, nous serons toujours motivés pour continuer à mieux performer pour notre nation🇮🇳⚽ https://t.co/N7GcT98x4I– Amrinder Singh (@Amrinder_1) 1er octobre 2021

« Comme ce tweet a beaucoup de portée, je voudrais profiter de cette occasion pour demander à chaque Indien de soutenir son équipe nationale de football. Avec votre soutien, nous serons toujours motivés à garder. de meilleurs résultats pour notre nation », a-t-il écrit sur Twitter. Contrairement au cricket, les autres sports en Inde ne bénéficient pas d’une telle fanfare. Mais grâce aux icônes sportives émergentes ces dernières années, ce scénario est en train de changer.

