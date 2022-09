Soutenez Mary Mahady – Section locale de Shaw

C’est important de voter. C’est notre opportunité, en fait notre responsabilité, d’aller aux urnes et de sélectionner la ou les personnes qui, selon nous, refléteront le mieux nos valeurs et mettront les problèmes qui nous tiennent le plus à cœur au premier plan du travail qu’ils accomplissent en tant qu’ils représentent nous. C’est notre chance d’exprimer nos réflexions sur les questions issues des référendums, de la législation et des initiatives communautaires.

C’est pourquoi je demande votre soutien à Mary Mahady pour le Comté.

Parce que notre vote est notre voix, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir le nombre d’erreurs que nous rencontrons à chaque élection. Des bulletins de vote incorrects, des bulletins de vote mal comptés, des erreurs entraînant des factures d’impôt inexactes et des lieux de vote modifiés inutilement ne peuvent pas continuer à être une façon pour le bureau du greffier du comté de faire des affaires. Peu importe le parti que vous soutenez ; vous avez le droit de faire compter votre vote et de le faire avec précision.

En tant qu’agent immobilier, elle est extrêmement consciente des biens et de leurs valeurs dans le comté de McHenry. En tant qu’évaluatrice actuelle du canton de McHenry, Mary connaît très bien le fonctionnement de notre gouvernement local, car elle y travaille tous les jours. Mary a de l’expérience dans la gestion d’employés dans plusieurs disciplines. Elle a l’intégrité de s’assurer que lorsque vous votez, votre vote aura la plus haute priorité.

Veuillez voter pour Mary Mahady le 8 novembre.

Anna Gifford

Huntley