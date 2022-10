Soutenez Linh Nguyen pour la greffière du comté de DeKalb pour sa foi dans le processus démocratique – Shaw Local

J’écris pour soutenir Linh Nguyen pour le greffier et l’enregistreur du comté de DeKalb.

Nguyen apportera une solide éthique de travail, d’excellentes compétences en enseignement et en leadership, et des prouesses informatiques au travail.

Elle améliorera le site Web obsolète du greffier et de l’enregistreur du comté pour en faciliter la navigation.

Elle fournira à tous les électeurs éligibles et nouvellement inscrits des informations claires et faciles à comprendre.

Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour élargir l’accès des électeurs.

Elle apportera sa foi profonde dans le processus démocratique au travail.

La candidate républicaine Tasha Sims ne semble pas partager la foi de Nguyen dans le processus démocratique. Lorsqu’on lui a demandé lors d’un récent forum public organisé par le WNIJ, la DeKalb County League of Women Voters et la DeKalb Public Library si Joe Biden avait remporté les élections de 2020, elle n’a pas dit qu’il l’avait fait. Ce qu’elle a dit, c’est : « Qu’on le veuille ou non, je crois en la constitution des États-Unis, et il a prêté serment et il est actuellement notre président.

Cette esquive soigneusement conçue était un clin d’œil honteux aux négationnistes des élections et fournit une raison de plus de voter pour Nguyen. Malgré des années de travail au bureau, Sims a montré qu’elle n’était pas prête pour le poste de commis et enregistreuse du comté de DeKalb.

Déborah Booth

DeKalb