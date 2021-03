Lorsque Scarborough soutient une cause, il a tendance à faire tapis. Lorsque les États-Unis ont envahi l’Irak en 2003, il est devenu l’un des plus fervents partisans de la guerre par les médias, insistant sur le fait que les forces américaines trouveraient des preuves d’armes chimiques et d’anti-guerre. la foule devra des excuses à l’administration Bush. Après avoir dénigré « Déclarations négatives » à propos de la guerre du New York Times, de CNN et d’ABC, il a insisté deux mois après le début du conflit vieux de 18 ans que les États-Unis avaient « a gagné. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy