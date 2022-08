Soutenez les gens plutôt que la politique, soutenez l’interdiction des armes – Shaw Local

La violence armée de masse est douloureuse à aborder, mais la mairie de prévention de la violence armée du représentant américain Sean Casten avec Fred Guttenberg, dont la fille Jamie a été tuée lors de la fusillade de masse du lycée Marjory Stoneman Douglas en 2018 à Parkland, en Floride, était inspirante. Les thèmes étaient la sécurité communautaire et la sensibilisation.

Après avoir raconté l’histoire déchirante du meurtre de sa fille avec un AR-15, Guttenberg a déclaré : « Je ne déteste pas les armes à feu ; Je ne déteste pas les propriétaires d’armes à feu ou le deuxième amendement. Je déteste la violence armée – l’accès facile aux armes à feu pour ceux qui ont l’intention de nuire. Il a montré comment cela change à jamais nos communautés et la vie de ceux que nous aimons.

Casten, poursuivant sa mission d’autonomisation des électeurs par l’éducation, a fourni l’histoire, l’économie et le contexte statistique des fusillades de masse aux États-Unis. Il a déclaré que tous les représentants ont la responsabilité de nous protéger et que les preuves montrent qu’ils ont échoué. Nous avons besoin de lois fédérales pour empêcher un accès facile aux armes d’assaut et au trafic d’armes entre États. Nous n’avons pas besoin d’armes conçues pour tirer 83 coups en moins de 30 secondes.

Les électeurs ont exprimé la peur qu’ils avaient d’envoyer leurs enfants à l’école chaque jour. Ils ont fait pression pour trouver des moyens de mettre fin à cette violence alors que le Sénat semble sur le point de bloquer les mesures de prévention sérieuses. La réponse était de tendre la main, d’être entendu et de voter.

Je tends donc la main à l’adversaire de Casten, Keith Pekau, pour aider la police et mettre les gens au-dessus de la politique en soutenant l’interdiction des armes d’assaut comme l’ont courageusement fait les républicains Brian Fitzpatrick et Chris Jacobson.

Stéphanie Rice

Downers Grove