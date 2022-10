Pour l’éditeur:

Des chanteurs et des danseurs incroyables se sont produits au Forever Young et à l’hommage d’ABBA au Dixon Theatre. Ils étaient impressionnants, étonnants et vraiment divertissants.

Je ne peux pas attendre le prochain hommage aux Beatles le samedi 5 novembre.

Je vous encourage tous à soutenir le divertissement en direct ici même dans notre théâtre communautaire.

Josie Almassy

Dixon