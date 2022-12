Soutenez la Fraternité des signaleurs de chemin de fer – Shaw Local

Je suis un travailleur des signaux de chemin de fer pour l’Union Pacific Railroad et je suis un fier membre du syndicat de la Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS). Je fais partie des plus de 6 000 hommes et femmes qui construisent, entretiennent et inspectent les principaux systèmes de signalisation des chemins de fer marchandises de classe I qui assurent la circulation sécuritaire des trains et protègent le public aux passages à niveau rail-route.

Le travail de notre métier est essentiel à la chaîne d’approvisionnement des États-Unis. Nous sommes actuellement en négociation avec l’Union Pacific Railroad. En tant que cheminot, je suis couvert par un National Vacation Agreement entré en vigueur en 1941. En vertu de cet accord, nous avons une semaine de vacances après un an, deux semaines après deux ans, trois semaines après huit ans, quatre semaines après 18 ans et cinq semaines après 25 ans.

Nous n’avons pas de congés de maladie payés; nous sommes tenus d’utiliser l’un des rares jours de vacances dont nous disposons, qui sont destinés aux loisirs, pour régler des problèmes de santé, familiaux ou personnels qui surviennent inévitablement dans nos vies.

Nous avons fait une demande raisonnable pour que l’Union Pacific Railroad reconnaisse notre travail essentiel et nous accorde une petite quantité de congés de maladie payés pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes ou de nos familles en cas de maladie ou de détresse. Cela fait quatre décennies sans amélioration, et les chemins de fer doivent entrer dans le 21e siècle.

Todd Russel

Woodstock