Soutenez la bande municipale de Dixon – Shaw Local

Le Dixon Municipal Band a eu son concert de Noël annuel, “Le moment le plus merveilleux de l’année”. C’était certainement le cas, et il a été présenté par le groupe le plus merveilleux de l’année. Nous avons eu droit à une heure et demie de sélections saisonnières, dont une chanson intitulée “Christmas and Sousa Forever”. C’était Noël et musique de marche combinée. C’est un numéro très difficile à jouer, j’en suis sûr. Si vous étiez là, vous avez eu beaucoup de chance. Sinon, vous avez raté une excellente soirée de divertissement.

Le groupe a été un grand atout pour notre communauté pendant des décennies. Nous assistons aux représentations aussi souvent que possible. Le groupe a eu de nombreux chefs d’orchestre au fil des ans. Le directeur actuel, Jon James, fait un travail formidable. On sent que son expertise a permis au groupe de monter d’un cran.

Pendant les concerts, le groupe présente toujours une variété de musiques différentes pour satisfaire tous les participants. C’était sa dernière représentation cette année. Mais il aura un concert le 4 mars au Dixon Historic Theatre, poursuivra ses concerts au band shell pendant l’été et organisera un concert patriotique régulier pendant le Dixon Petunia Festival sur la pelouse de l’ancien palais de justice du comté de Lee.

Nous encourageons tout le monde à soutenir financièrement le groupe. Malheureusement, la ville a réduit le budget et le groupe dépend davantage du soutien individuel des entreprises, des particuliers et des collecteurs de fonds. Ne perdons pas un atout formidable dans notre communauté.

Robert Gingras

Dixon