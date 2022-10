Soutenez Elizabeth Rochford pour la Cour suprême de l’Illinois – Shaw Local

Je suis un juge à la retraite avec 26 ans sur le banc, et les enjeux de cette élection à la Cour suprême de l’Illinois, à mon avis, ne pourraient pas être plus élevés. Si les six dernières années nous ont appris quelque chose, c’est qu’il faut de bonnes personnes aux hautes fonctions parce qu’il y a tout simplement trop de décisions prises en dehors de l’œil du public. En fin de compte, le caractère s’avère être la chose la plus importante.

En la juge Elizabeth Rochford, nous n’avons pas seulement le meilleur candidat à la Cour suprême de l’Illinois, nous avons la meilleure personne. C’est une juge exceptionnelle, et non pas parce qu’elle est intelligente, juste et travailleuse, car ce sont les qualifications minimales pour un juge. Mais Liz se démarque par son tempérament judiciaire idéal ; une combinaison rare de la capacité de prendre une décision difficile avec l’exercice de la diplomatie et de la compassion.

La juge Rochford a le respect de la communauté juridique, comme en témoignent sa note « Hautement recommandée » par l’Association du barreau de l’État de l’Illinois et son évaluation « Hautement qualifiée » par l’Association du barreau du comté de Lake. Mais le plus important, c’est son caractère. C’est vraiment une bonne personne. Ainsi, lorsque des décisions difficiles doivent être prises, nous pouvons faire confiance à Liz pour prendre la bonne.

Margaret Mullen

Libertyville