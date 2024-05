Sous un tapis dans une maison de Gaza, les soldats de Tsahal ont trouvé un puits menant aux corps de quatre otages

JABALIYA — Trois drones patrouillaient au-dessus de nous en cercles languissants. Un quadricoptère plus petit a décollé d’une structure de quatre étages, qu’un commandant du Hamas avait élu domicile jusqu’à ce que le bataillon de parachutistes 202 fasse irruption dans le camp de réfugiés de Jabaliya il y a deux semaines.

Aujourd’hui, le lieutenant-colonel Almog Rotem utilise le bâtiment situé dans le nord de la bande de Gaza comme poste de commandement temporaire, alors que ses forces continuent de se diriger vers la mer, chassant la résistance organisée du Hamas.

De l’autre côté d’une ruelle étroite – désormais parsemée de morceaux de béton et de métal, de vêtements et de détritus des combats urbains – se trouve une maison plus petite avec un trou irrégulier creusé sur un côté. À l’intérieur, un petit vélo d’enfant et un fauteuil roulant gisent affalés parmi les parpaings.

Une famille vivait dans cette maison jusqu’à ce qu’elle parte avant l’arrivée des parachutistes israéliens. Mais au milieu des meubles et des jouets des enfants, la maison recelait un horrible secret.

Jeudi dernier, les corps de quatre otages israéliens kidnappés le 7 octobre – Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin et Shani Louk – ont été découverts par les troupes de l’armée israélienne dans un tunnel creusé sous cette même maison.

Sous le tapis

Le bataillon a choisi d’opérer dans cette section du camp de réfugiés densément peuplé, qui n’avait pas encore été conquise par Tsahal, en raison de l’analyse effectuée par l’officier de renseignement du bataillon.

Grâce à son étude du renseignement, l’officier « a remarqué qu’il y avait des éléments qui nous intéressaient », a déclaré Rotem, « et nous avons compris qu’il y avait quelque chose ici ».

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du haut à gauche, les quatre otages dont les corps ont été récupérés par Tsahal dans la bande de Gaza le 17 mai 2024 : Ron Benjamin, Shani Louk, Itzhak Gelerenter et Amit Bouskila. (Courtoisie)

Les parachutistes, combattant sous la Division 98, ont attaqué les positions du Hamas depuis l’est, en se concentrant sur des positions ennemies bien préparées et reliées par des trous dans les murs des maisons voisines.

« Il n’y a pas une maison ici dans laquelle nous n’avons pas trouvé au moins cinq engins explosifs improvisés qui attendaient », a déclaré Rotem.

« Les trous créent un réseau entre les bâtiments », a-t-il expliqué, tandis qu’une odeur de mort flottait dans l’air. « Ici, les terroristes savent tendre des embuscades dans les zones de massacre, dans les ruelles, dans les cours. »

« Nous avons rencontré un ennemi un peu plus déterminé et plus prêt », explique l’un des commandants de compagnie. « Nous les avons démontés très rapidement. Mais c’était un système qui fonctionnait. Lorsqu’un drone apparaissait, des mortiers ou des roquettes faisaient de même. S’il y avait des tirs de tireurs d’élite, alors il y avait des RPG. »

« Ils se sont bien installés ici », a déclaré Rotem. « Mais nous avons pu neutraliser les obstacles, les contourner, surgir de directions inattendues et atteindre la situation dans laquelle cet ennemi est détruit. »

Des dizaines de combattants du Hamas ont été tués par les troupes de Rotem, parmi les 400 éliminés par la division à Jabaliya.

« Rien ne peut arrêter un bataillon ou une brigade de Tsahal », a-t-il affirmé.

Une fois la force ennemie vaincue, les troupes doivent se lancer dans un travail dangereux consistant à vérifier chaque structure à la recherche d’armes, de renseignements et, bien sûr, de tunnels.

Un peloton commandé par le Cpt. Roy Beit Yaakov est entré dans la maison piégée à côté du siège de Rotem pour la fouiller. Même après huit mois de combats incessants dans la bande de Gaza, les troupes ont fait tout leur possible pour vérifier chaque placard et chaque recoin.

Le commandant du bataillon 202, le lieutenant-colonel Almog Rotem, se tient au-dessus du puits du tunnel dans lequel les corps de quatre otages israéliens – Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin et Shani Louk – ont été retrouvés, le 22 mai 2024. (Lazar Berman/Times of Israel )

Beit Yaakov a insisté pour arracher un tapis dans l’une des pièces et a trouvé une porte carrée en métal au milieu du sol.

Il a rapporté à la radio qu’il avait trouvé un puits de tunnel, et Rotem a sécurisé la zone et a convoqué une force de l’unité d’élite Yahalom du Corps du génie de combat. La force, connue sous le nom de Samech 2, était commandée par le capitaine Aleph, auquel on ne peut faire référence que par son initiale hébraïque.

Sous la trappe, les forces de Yahalom ont découvert un puits d’environ dix mètres de profondeur, avec une échelle métallique boulonnée dans l’un des coins.

L’entrée du tunnel au nord de Gaza où les corps de quatre otages israéliens – Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin et Shani Louk – ont été découverts en mai 2023. (Lazar Berman/Times of Israel)

Cela ne semblait pas différent des dizaines d’autres puits qu’ils avaient découverts, mais Aleph a insisté pour utiliser tous les outils disponibles à sa disposition pour fouiller complètement le tunnel.

« Nous avons découvert des explosifs à l’entrée du puits », a déclaré Aleph au Times of Israel. « Nous avons commencé à opérer sous terre, prudemment, avec détermination, en utilisant notre intuition. Nous avons découvert plusieurs zones suspectes, ce qui nous a finalement amené à localiser les otages et à les extraire la nuit même. »

« Après avoir confirmé qu’ils étaient nos otages, il n’y a pas de plus grande fierté que cela », a poursuivi Aleph. « Il n’y a pas de plus grand privilège. Et nous voulons continuer sans cesse à rapatrier toujours plus d’otages.»

Le capitaine Aleph, de l’unité d’élite Yahalom du Corps du génie de combat de Tsahal, dont les troupes ont découvert un puits de tunnel dans lequel les corps de quatre otages israéliens – Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin et Shani Louk – ont été retrouvés en mai 2024. (Lazar Berman /Times d’Israël)

« Il n’y a personne de plus fier que nous de pouvoir ramener les corps des Israéliens pour un enterrement digne de ce nom en Israël », a déclaré Rotem.

Quelques jours plus tard, Beit Yaakov a été tué dans un tir ami qui a également coûté la vie à quatre de ses soldats.

La famille et les amis du capitaine Roy Beit Yaakov assistent à ses funérailles au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, le 16 mai 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

L’un des commandants de compagnie souligne que ses troupes ne sont pas épuisées, même après huit mois de guerre : « Elles ne sont pas fatiguées. Nous sommes dans une routine de guerre. C’est notre monde.

« La découverte des otages leur a donné un second souffle, et les troupes comprennent vraiment la mission ici », a-t-il déclaré. « Ils sont prêts à faire le travail parce que c’est plus grand que nous. Nous avons encore des otages à récupérer.

Alors que les sceptiques en Israël et à l’étranger affirment que Tsahal est confronté à un combat acharné contre une organisation qui continuera à réapparaître partout où ses forces partiront, Rotem a déclaré qu’il n’était pas inquiet du rythme des combats.

« Il n’y a aucune précipitation », a-t-il déclaré au Times of Israel. « C’est une guerre longue, qui demande beaucoup de réflexion et de planification. Je fais confiance à mes supérieurs pour effectuer la planification appropriée et utiliser la bonne main-d’œuvre au bon moment.

Armes et équipements militaires saisis par les troupes de Tsahal à Jabaliya, dans le nord de Gaza, dans une image publiée le 19 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

La victoire viendra, a-t-il dit, si Israël détruit le centre de gravité du Hamas : sa population et ses infrastructures.

Et ils le feront dans le respect des lois et des valeurs nécessaires, ont déclaré les officiers.

« Nous prêtons beaucoup d’attention au droit international », a déclaré un commandant de compagnie. « Cela ne nous gêne pas. En fin de compte, nous accomplissons nos missions et lorsque nous rencontrons des terroristes, ils meurent.»

Plus tôt cette semaine, le procureur en chef de la Cour pénale internationale a annoncé qu’il cherchait à obtenir des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense israéliens pour crimes de guerre présumés.

Rotem était convaincu que ses troupes combattaient comme lui et leur pays l’attendaient.

« Mes soldats sont israéliens et ils grandissent avec les valeurs de leur foyer : le sens de la mission, l’amour de la patrie et l’amour du prochain », a-t-il déclaré.

« Nous avons rencontré de nombreuses forces ennemies », a-t-il poursuivi. « Nous avons emmené beaucoup de détenus. Je n’ai pas entendu parler d’un seul cas où des soldats ont agi par vengeance ou ont abusé d’eux d’une manière ou d’une autre. Je les ai vus opérer avec détermination, avec professionnalisme et surtout avec proportion.

« Je sais qui sont mes soldats et je sais qui sont leurs commandants. »