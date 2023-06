Sous-traitants solaires vs installateurs internes : quel est le meilleur ?

Le recours à des sous-traitants est courant dans de nombreuses entreprises. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une installation solaire, les consommateurs doivent connaître les dangers potentiels des entreprises solaires qui sous-traitent leur travail.

Un sous-traitant solaire est un tiers qui est embauché et engagé pour installer des panneaux solaires au nom d’une entreprise solaire et un installateur solaire interne fait le travail lui-même avec ses propres employés embauchés, a déclaré Zayn Kalyan, PDG de Infinity Stone Venturesune entreprise qui investit dans une solution d’efficacité énergétique solaire.

Un exemple où ce modèle d’affaires a mal tourné, rapporté par KOAA en 2021c’est lorsque Jeff Lamborn du Colorado a acheté des panneaux solaires à une entreprise solaire qui a sous-traité un installateur – et deux ans se sont écoulés sans que le projet soit terminé.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

L’affaire a causé plusieurs années de maux de tête aux personnes qui voulaient simplement réduire ou éliminer leurs factures d’électricité grâce au solaire.

Ce cas du Colorado est peut-être extrême, mais il illustre une leçon pour les propriétaires intéressés par l’ajout d’un système solaire à leur maison : il est probablement préférable de travailler directement avec un installateur interne.

Cela dit, de nombreuses entreprises solaires utilisent des sous-traitants pour étendre leur empreinte à travers les États-Unis sans problème. Et tant que l’entreprise est réputée et garantit son travail, elles valent toujours la peine d’être envisagées.

Sous-traitant solaire vs installateur solaire interne : quelle est la différence ?

Un installateur interne s’occuperait de chaque étape du processus d’installation solaire : ventes, marketing, installation, service client et traitement de tout problème survenant après l’installation.

Une entreprise qui utilise des sous-traitants ne s’occupe généralement que des ventes et du marketing, puis sous-traite les travaux d’installation à des sous-traitants.

Momentum Solar et Blue Raven Solar, par exemple, sont deux sociétés solaires examinées par CNET qui utilisent des installateurs internes dans le cadre de leur modèle commercial. Momentum a également été nommée l’une des cinq meilleures entreprises solaires de CNET en 2023.

SunPower, l’une des plus grandes entreprises solaires – et également l’une des cinq premières entreprises solaires selon CNET -, d’autre part, utilise un mélange d’installateurs et de sous-traitants internes.

Pourquoi certains installateurs solaires font appel à des sous-traitants ?

Les installateurs font généralement appel à des sous-traitants pour les aider à étendre leur zone de couverture géographique. Par exemple, un installateur basé à New York qui souhaite vendre des installations solaires dans le New Jersey peut utiliser un modèle de sous-traitant. Au lieu d’étendre ses activités à cet État et d’embaucher des employés locaux, il chercherait des sous-traitants basés dans le New Jersey avec lesquels s’associer.

« C’est plus efficace et il est beaucoup plus logique en tant qu’entreprise d’utiliser des sous-traitants d’un point de vue géographique », a déclaré Kalyan. « Cela maintient le modèle commercial d’un installateur léger, de sorte qu’il ne doit pas nécessairement transporter beaucoup de personnel. »

Les risques de recourir à une entreprise solaire qui fait appel à des installateurs sous-traitants

Mis à part la situation extrême décrite ci-dessus, qui peut avoir été davantage causée par un installateur solaire avec de mauvaises pratiques commerciales, Kalyan a déclaré qu’il n’y a pas vraiment de risques, de dangers ou d’avantages inhérents à l’utilisation d’une entreprise solaire qui emploie des sous-traitants.

« Tous les sous-traitants ne sont pas créés égaux, mais dans la plupart des cas, tant que vous travaillez avec un fournisseur solaire digne de confiance, ils ont probablement vérifié et fait preuve de diligence raisonnable sur leur partenaire sous-traitant », a déclaré Kalyan. « Si c’est le cas, les consommateurs n’ont pas à s’inquiéter vraiment. »

Essentiellement, vous voudrez faire la même diligence raisonnable pour toute entreprise avec laquelle vous faites affaire, qu’elle emploie des sous-traitants ou non. Si un installateur fait appel à des sous-traitants, il vaut la peine de se demander qui ils sont, s’ils ont été contrôlés et s’ils ont déjà réalisé des installations solaires.

Comment trouver la meilleure entreprise solaire

Si vous êtes prêt à passer à l’énergie solaire, la première étape à suivre est de regarder quels installateurs travaillent dans votre région. Un bon point de départ est votre association solaire locale, par exemple la New York Solar Energy Industries Association, qui offre un liste des membres installateurs et fournisseurs. Ensuite, sollicitez plusieurs devis afin d’avoir une idée des prix et de la quantité de vos besoins énergétiques qui pourraient être satisfaits.

Assurez-vous de consulter les commentaires des clients pour les entreprises et de rechercher ou de demander si l’installateur utilise des sous-traitants. Si c’est le cas, vérifiez s’il y a des avis sur le sous-traitant. Dans les devis, lisez tous les petits caractères, vérifiez les garanties (15 à 25 ans est standard) et regardez les équipements (panneaux, onduleurs et batterie si vous en choisissez un) proposés.

Si vous souhaitez une seconde paire d’yeux, l’association Solar United Neighbours propose une service d’assistance gratuit où un membre du groupe examinera vos devis et signalera tout problème potentiel.

Vous pouvez également consulter la liste CNET des meilleures entreprises solaires de 2023. CNET a fait le travail pour vous en évaluant et en notant les entreprises solaires en utilisant ces trois critères : équipement, garanties et service.

