Sous Sunak, les conservateurs de droite peuvent-ils remporter de nouvelles élections au Royaume-Uni ? | Actualités électorales

Au milieu de la conférence du Parti conservateur de cette semaine, une société de recherche britannique a publié une enquête sur les attitudes à l’égard du parti au pouvoir en Grande-Bretagne.

« Inutile », « nul », « mauvais », « incompétent » et « corrompu » sont les termes les plus marquants apparus sur un nuage de mots de Savanta UK après avoir demandé à 2 000 personnes de décrire le parti de droite dirigé par le Premier ministre Rishi. Sunak.

Au pouvoir depuis 2010, le parti a longtemps été une force assiégée.

Actuellement à sa cinquième tête en 13 ans, il a été secoué par plusieurs scandales, démissions très médiatisées et accusations d’incompétence. Et si l’on en croit ses résultats en chute libre dans les sondages, le parti est sur le point de subir une cuisante défaite face au Parti travailliste d’opposition lors des prochaines élections générales.

« Ils voudront peut-être essayer autre chose que des messages populistes – en arrêtant les petits [refugee and migrant] bateaux et abandonner les engagements climatiques – et se concentrer sur la crise du coût de la vie et avoir une meilleure compréhension de ce dont les gens ont réellement besoin et veulent maintenant », a déclaré James Mitchell, professeur à l’École des sciences sociales et politiques de l’Université d’Édimbourg, à Al. Jazira.

« L’approche populiste ne semble pas fonctionner, quelle que soit la version essayée. »

Lors de son discours à la conférence, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a réitéré sa position anti-immigration en avertissant qu’un « ouragan » de migration massive se dirigeait vers la Grande-Bretagne.

Braverman a fait de repousser les réfugiés et les migrants tentant de traverser la Manche sa priorité, ce qui a incité de nombreux membres de la gauche à l’accuser d’alimenter délibérément les craintes concernant l’immigration.

Une telle rhétorique, ainsi que la politique de Sunak en matière d’environnement – ​​qui l’a vu le mois dernier accusé de revenir sur des objectifs climatiques cruciaux – ont polarisé un pays encore sous le choc de la pandémie de COVID-19, d’une grave crise du coût de la vie et de sa sortie controversée de l’Union européenne. l’Union européenne en 2020.

Mais même si le « populisme » n’a pas encore renversé la position désespérée du parti dans les sondages, les conservateurs espèrent en profiter juste à temps pour les élections elles-mêmes, qui doivent avoir lieu au plus tard en janvier 2025.

« Ils espèrent reconquérir certains de ces électeurs culturellement plus conservateurs qui, en raison de l’état désastreux de l’économie et des services publics, sont maintenant tentés de voter pour les partis d’opposition », a déclaré Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Toronto. Londres, a déclaré à Al Jazeera.

Ils veulent également conquérir les quelques électeurs qui ont été tentés par le « Parti réformiste populiste radical de droite », a-t-il déclaré.

En Écosse, où le gouvernement décentralisé du Parti national écossais (SNP) est en désaccord avec le gouvernement britannique sur son souhait d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse, les conservateurs espèrent que leur position sur l’industrie pétrolière et gazière britannique de la mer du Nord pèsera sur la mainmise actuelle du SNP sur la politique écossaise.

Au Parlement britannique à Westminster, le SNP détient actuellement la grande majorité des sièges écossais.

En septembre, Sunak a donné le feu vert au démarrage de l’extraction au large de l’Écosse à Rosebank, le plus grand champ pétrolier inexploité de la mer du Nord, malgré l’opposition du premier ministre écossais du SNP, Humza Yousaf, qui a accusé les conservateurs de « déni climatique ».

« Le [UK] les élections sont tout à jouer », a déclaré l’électeur conservateur écossais Iain McGill, qui s’est également présenté comme candidat du parti.

« Par exemple, les conservateurs veulent récupérer jusqu’à la dernière goutte de notre pétrole et de notre gaz et les utiliser. Le [SNP] Nous voulons fermer cette partie extrêmement importante de l’économie, supprimer les emplois, les investissements et la sécurité énergétique qu’ils apportent, pour les importer de l’étranger. »

Mais avec le parti à environ 20 points de retard sur les travaillistes dans les sondages, les espoirs grandissent parmi les électeurs anti-conservateurs britanniques.

« Je ne suis pas satisfaite de la façon dont le gouvernement britannique traite les réfugiés, les migrants et les demandeurs d’asile », a déclaré Sarah Unsworth, chef de projet à Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre. « Je pense qu’ils ont utilisé un langage assez préjudiciable, source de division et empoisonné et ont normalisé quelque chose qui est assez préjudiciable à notre société. »

Unsworth a déclaré à Al Jazeera qu’elle prévoyait de voter pour le Parti travailliste, mais a ajouté : « Mon vote serait nettement contre le Parti conservateur plutôt qu’un vote en faveur du Parti travailliste. »

Sunak a suscité un tollé dans de nombreux milieux avec son discours à la conférence de mercredi.

Il a annoncé qu’il abandonnait la partie nord de l’Angleterre du projet de train à grande vitesse HS2 et a bouleversé certains membres de la communauté LGBTQ en déclarant que les Britanniques ne devraient pas être « intimidés en leur faisant croire que les gens peuvent avoir le sexe de leur choix ».

Les enjeux pour son parti sont élevés, a déclaré Bale, expliquant qu’une fois le pouvoir perdu à Westminster, il le reste généralement pendant de nombreuses années.

« Regarde le [UK election] modèle que nous observons depuis 1979 », a-t-il déclaré. « Un gouvernement conservateur pendant 18 ans, suivi d’un gouvernement travailliste pendant 13 ans, puis d’un gouvernement conservateur ou dirigé par des conservateurs pendant 13 ans. Cela n’augure rien de bon,… n’est-ce pas ?