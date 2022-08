Sous-sols et punaises de lit : les immigrants récents peinent à accéder à un logement décent au Manitoba

Dès que Femi et Omolara Aloba ont obtenu l’autorisation de déménager au Canada depuis le Nigéria, ils ont commencé à chercher en ligne un endroit à Winnipeg où eux, leur fils de deux ans et leur bébé à naître pourraient vivre.

Les Aloba disposaient de suffisamment d’économies pour couvrir leur loyer pendant un an au Canada, mais ont rapidement réalisé qu’il ne suffisait pas d’avoir de l’argent pour payer le loyer.

Les propriétaires voulaient des antécédents de crédit canadiens, des talons de chèque de paie canadiens et une expérience de travail canadienne – ou, à la place de ces éléments, un garant au Canada.

Les Aloba – qui n’avaient jamais visité le Canada, encore moins loué ou travaillé ici, et ne connaissaient personne au Manitoba avant leur arrivée au début de 2020 – ont déclaré que tous les propriétaires qu’ils avaient contactés leur avaient dit qu’ils n’étaient tout simplement pas admissibles à la location.

“Nous étions tellement confus”, a déclaré Omolara Aloba, alors enceinte de six mois.

“C’était une période où j’avais pratiquement des nuits blanches, du genre ‘OK, alors où allons-nous rester ?'”, a-t-elle déclaré.

Femi et Omolara Aloba et leur fils en route vers le Canada depuis le Nigeria en février 2020. (Soumis par Omolara Aloba)

L’expérience du couple est courante pour les nouveaux immigrants au Manitoba, selon des experts en établissement. Bien qu’ils aient les moyens de payer, beaucoup ont du mal à accéder au type de logement locatif qu’ils souhaitent au Manitoba, à moins de trouver un garant canadien avec un bon crédit.

« C’est définitivement un problème pour toute personne nouvelle au pays », a déclaré Codi Guenther, directeur exécutif de New Journey Housing, qui se concentre sur les besoins de logement des nouveaux arrivants à Winnipeg.

“Qu’ils soient venus en tant que réfugiés, qu’ils soient venus en tant que candidats provinciaux, étudiants internationaux – quiconque n’a pas de dossier de crédit, cela rend les choses difficiles.”

Les Aloba ont déclaré qu’ils s’étaient résignés à réserver un Airbnb, mais qu’ils avaient finalement été sauvés par un ami de la famille.

Cette personne les a hébergés pendant deux semaines à leur arrivée au Manitoba et les a aidés à trouver un appartement en se portant garant.

Les immigrés contraints à des normes inférieures

Le recruteur d’étudiants internationaux George Coleman sait de première main comment les exigences affectent les personnes qui viennent étudier au Manitoba.

Coleman, directeur d’Egroeg Training and Employment Facilitation Services, a déclaré que l’incapacité d’accéder à ce qu’il appelle le marché locatif formel pousse de nombreux étudiants vers des endroits où ils préféreraient ne pas vivre.

“J’ai constaté que dans un certain nombre de cas, les étudiants doivent être – j’utilise les mots” démissionner “de leurs normes”, a-t-il déclaré.

George Coleman, directeur d’Egroeg Training and Employment Facilitation Services, explique que l’incapacité d’accéder à ce qu’il appelle « le marché locatif formel » pousse certains étudiants vers des endroits où ils préféreraient ne pas vivre. (Trevor Brine/CBC)

Coleman aide les étudiants internationaux à trouver des logements avant leur arrivée en approchant les familles qui souhaitent louer une partie de leur maison ou les personnes possédant une propriété qui sauteront une vérification de crédit. Il a dit que souvent les options, bien que sûres, ne sont “pas idéales”.

Certains étudiants arrivent dans le froid de l’hiver – que beaucoup connaissent souvent pour la première fois – et ne peuvent trouver que des endroits éloignés de l’école et dans des zones sans service de bus fiable, a-t-il déclaré.

D’autres peuvent avoir des conflits personnels ou culturels avec les parfaits inconnus avec lesquels ils sont obligés de vivre, a déclaré Coleman. S’ils veulent y aller seuls, ils peuvent rebondir dans des logements comme un séjour chez l’habitant ou un sous-sol avant de finalement atterrir dans un appartement, a-t-il déclaré.

Chitra Pradhan, membre fondateur de la Société culturelle népalaise du Manitoba, a déclaré il y a 25 ans déjà que lui et sa femme étaient les garants de nombreux immigrants du Népal, car “il n’y avait pas d’autre moyen pour eux de trouver une place”. ”

Les propriétés où les antécédents de crédit et de location n’étaient pas requis, principalement au centre-ville de Winnipeg, étaient souvent pleines de punaises de lit ou étaient autrement « hostiles », a-t-il déclaré.

Solutions possibles

Femi Aloba a déclaré qu’il devrait y avoir un moyen pour les propriétaires de propriétés privées d’examiner les informations de “preuve de fonds” que les personnes qui immigrent au Canada soumettent pour montrer à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qu’elles ont suffisamment d’argent pour s’installer au Canada.

La montant IRCC exige varie en fonction de la taille d’une famille. Depuis le 9 juin, une famille de trois personnes immigrées dans le cadre du programme Entrée express doit avoir l’équivalent de au moins 20 371 $ CAN.

“Quelle est l’essence de la preuve de fonds, alors que cela ne fonctionnerait pas vraiment pour moi d’essayer de sortir d’un logement?” demanda Femi Aloba.

Coleman a déclaré que beaucoup de ses clients seraient prêts à payer plusieurs mois de loyer à l’avance – s’ils pouvaient trouver un logement.

“Ils viennent avec des ressources… [to] s’occuper du logement. Tout ce qu’ils veulent, c’est la possibilité d’accéder à un logement raisonnable », a-t-il déclaré.

Avrom Charach, porte-parole de la Professional Property Managers Association of Manitoba, suggère que la certification des locataires par le biais d’un programme d’éducation pourrait aider à rassurer les propriétaires qui s’inquiètent d’un manque d’antécédents de crédit ou de références. (Gary Solilak/CBC)

Avrom Charach, porte-parole de la Professional Property Managers Association of Manitoba, a déclaré que l’idée de payer d’avance le loyer est une solution possible au manque d’antécédents de crédit au Canada.

Mais les règles provinciales interdisent les propriétaires fonciers de demander le paiement anticipé du loyer – quelque chose que Charach suggère de changer.

“Nous n’avons pas le droit de le demander, [but] il peut être offert. Je ne peux donc pas vous dire, par exemple, “si vous ne pouvez pas faire une vérification de crédit, veuillez payer vos six premiers mois à l’avance.””

Bien que “cela me donne un peu plus de sécurité, nous ne pouvons pas légalement faire cela”, a-t-il déclaré.

Le manque d’historique de location et de références au Canada est également un défi pour les nouveaux immigrants, a déclaré Charach.

Il suggère qu’une solution pourrait être que les locataires potentiels obtiennent une certification d’un programme tel que Louez intelligemment — un programme national d’éducation à but non lucratif pour les locataires — qui donnerait au propriétaire « plus de certitude que quelqu’un comprend les règles régissant le fait d’être locataire au Manitoba ».

Alana Ring-Woodard, une éducatrice Rent Smart au Manitoba, a déclaré que la certification pourrait aider quiconque loue pour la première fois. Cela pourrait inclure des personnes âgées qui déménagent dans un logement locatif, des étudiants universitaires qui déménagent seuls, des personnes des régions rurales du Manitoba ou des Premières Nations qui déménagent à Winnipeg, ou des jeunes qui quittent les services à l’enfance et à la famille, a-t-elle déclaré.

Guenther, de New Journey Housing, a déclaré que les propriétaires pourraient devoir choisir de devenir plus flexibles pour répondre aux besoins de la nouvelle communauté d’immigrants, comme ils l’ont fait pour aider les Ukrainiens déplacés par l’invasion russe cette année.

Charach a déclaré que les propriétaires avaient fait des logements similaires pour les réfugiés syriens en 2015.

“Parlons de cela pour tout le monde qui va de l’avant”, a déclaré Guenther.

Un “besoin humain fondamental”

Dans un courriel, un porte-parole du ministre provincial de l’Immigration, Jon Reyes, a déclaré qu’il était conscient du problème “et qu’il discutera avec ses collègues ministres, car toute solution devrait être une approche pangouvernementale”.

Un porte-parole a déclaré l’Office de la protection du consommateur de la province n’a pas de législation qui oblige un propriétaire à envisager d’autres alternatives au crédit personnel.

REGARDER | Les locataires des régions rurales du Manitoba ont du mal à trouver un logement abordable :

Les locataires ruraux du Manitoba peinent à trouver un logement abordable Selon Statistique Canada, 40 % des locataires des régions rurales du Manitoba sont considérés comme ayant un « besoin impérieux de logement », le taux le plus élevé au Canada. Cela signifie que les locataires paient trop cher en fonction de leurs revenus ou vivent dans des espaces trop petits pour le nombre de résidents ou en mauvais état.

Assis sur leur propre canapé, dans leur propre maison – qu’ils ont pu se permettre à peine 18 mois après leur arrivée – Femi et Omolara Aloba ont déclaré que cela faisait du bien d’être installés.

Femi travaille maintenant pour une agence gouvernementale et Omolara étudie pour devenir agent immobilier.

Omolara a déclaré qu’elle considérait l’accès au logement comme un “besoin humain fondamental” et le couple espère qu’il y aura des changements afin que les futurs immigrants n’aient pas à se soucier de l’endroit où ils vivront.

“Si quelqu’un vient dans un nouveau pays, s’il doit se soucier de trouver un logement, comme un toit au-dessus de sa tête… il ne peut même pas avancer”, a-t-elle déclaré.