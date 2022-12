Sous pression sur la fiabilité, la Chine arrête de publier des données quotidiennes sur le Covid-19

La Chine ne publiera plus les données quotidiennes de Covid-19.

La fiabilité des données chinoises suscite des inquiétudes.

La Chine a également restreint la définition des décès de Covid-19.

La Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a cessé dimanche de publier les données quotidiennes de Covid-19, au milieu de doutes quant à leur fiabilité alors que les infections ont explosé à la suite d’un assouplissement brutal des restrictions strictes.

“Les informations pertinentes sur Covid seront publiées par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à des fins de référence et de recherche”, a déclaré la commission dans un communiqué, sans préciser les raisons du changement ni la fréquence à laquelle le CDC chinois mettra à jour les informations sur Covid-19.

L’arrêt du NHC de signaler les totaux quotidiens d’infection et de décès survient alors que les inquiétudes grandissent quant au manque d’informations vitales depuis que Pékin a apporté des changements radicaux à une politique zéro-Covid qui avait mis des centaines de millions de ses citoyens sous des verrouillages implacables et battu le deuxième plus grand du monde économie.

Malgré la flambée record d’infections, le NHC n’avait signalé aucun décès de Covid-19 dans tout le pays pendant quatre jours consécutifs avant d’arrêter la publication des données.

La Chine a resserré sa définition pour signaler les décès de Covid-19, ne comptant que ceux dus à une pneumonie ou à une insuffisance respiratoire causée par Covid, ce qui a fait sourciller les experts mondiaux de la santé.

La semaine dernière, la société britannique de données sur la santé Airfinity a estimé que la Chine connaissait plus d’un million d’infections et 5 000 décès par jour.

Après que les cas de Covid-19 aient battu des records quotidiens fin novembre, le NHC a cessé ce mois-ci de signaler les infections asymptomatiques, ce qui rend plus difficile le suivi des cas.

Les chiffres officiels de la Chine étaient devenus un guide peu fiable car moins de tests étaient effectués à travers le pays, tandis que la Chine était régulièrement accusée de minimiser les infections et les décès.

Les États-Unis ont également signalé des cas de Covid-19 moins fréquemment, passant de mises à jour quotidiennes à hebdomadaires, citant la nécessité de réduire le fardeau de déclaration des zones locales.

L’Organisation mondiale de la santé n’a reçu aucune donnée de la Chine sur les nouvelles hospitalisations de Covid-19 depuis que Pékin a assoupli ses restrictions.

L’organisation affirme que le manque de données pourrait être dû au fait que les autorités ont du mal à comptabiliser les cas dans le pays le plus peuplé du monde.

Cette photo montre un patient Covid-19 sur une civière dans le service des urgences du premier hôpital affilié de l’Université médicale de Chongqing, dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. AFP PHOTO : Noël Celis, AFP Les responsables de la réponse à la pandémie à Pékin travaillent dans les communautés touchées par Covid-19. Getty Images PHOTO : Kevin Frayer, Getty Images

Plusieurs modèles et rapports ces derniers jours ont prévu jusqu’à deux millions de décès de Covid-19 alors que le virus se propage dans les zones rurales du pays, menaçant de frapper la population âgée la plus vulnérable et les non vaccinés.

Le système de santé du pays a été mis à rude épreuve, le personnel étant invité à travailler alors que des travailleurs médicaux malades et même à la retraite dans les communautés rurales ont été réembauchés pour aider les efforts locaux, selon les médias d’État.

L’urgence est renforcée par l’approche du Nouvel An lunaire en janvier, lorsqu’un grand nombre de personnes rentrent chez elles.