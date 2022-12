Sous pression, le président sud-africain snobe la direction du parti

Le Parlement sud-africain doit débattre du rapport mardi et votera sur la question de savoir si M. Ramaphosa doit faire l’objet d’une enquête de destitution. Alors que le panel de deux anciens juges et d’un avocat a conclu que M. Ramaphosa avait abusé de son pouvoir et enfreint les lois anti-corruption de l’Afrique du Sud, les alliés du président pensent qu’il peut monter une contestation raisonnable contre la destitution. Les conclusions du groupe spécial ne sont pas juridiquement contraignantes et leur portée était limitée aux preuves documentées soumises. Une audience de destitution complète pourrait encore disculper M. Ramaphosa, ont déclaré ses alliés.

“Je pense que le président doit riposter pour que la question soit clarifiée correctement devant la cour constitutionnelle ou un tribunal”, a déclaré Speed ​​Katishi Mashilo, le chef adjoint de l’ANC dans la province de Mpumalanga.

Ce qu’il faut savoir sur Cyril Ramaphosa et “Farmgate” Carte 1 sur 3 Qui est Cyril Ramaphosa ? Avant de prêter serment en tant que président de l’Afrique du Sud en 2018, M. Ramaphosa était un ancien dirigeant syndical devenu un riche homme d’affaires. Au cours de sa campagne, il s’est engagé à éradiquer la corruption débilitante du pays. Maintenant, il pourrait faire face à une mise en accusation pour une dissimulation impliquant une réserve d’argent volée dans l’une de ses propriétés. Qu’est-ce que “Farmgate ?” Selon les accusations, des cambrioleurs ont volé une fortune en dollars américains cachée dans des meubles de la ferme de M. Ramaphosa. Le président n’a jamais signalé le vol à la police ni ne l’a divulgué publiquement, mais il a apparemment ouvert une enquête informelle et payé les suspects pour qu’ils se taisent. M. Ramaphosa a nié avoir tenté de dissimuler la situation. Que se passe-t-il ensuite ? Après que le rapport accablant d’un panel indépendant a révélé que M. Ramaphosa avait peut-être enfreint la loi, son avenir politique est devenu de plus en plus sombre. Le rapport suggère que le président devrait faire face à une enquête de mise en accusation au Parlement pour déterminer s’il doit être démis de ses fonctions, et les opposants font pression pour sa démission.

Immédiatement après la publication du rapport, le président et ses conseillers ont concentré leurs discussions sur ce que les conclusions du panel pourraient signifier pour lui, le gouvernement et le pays, selon des alliés de M. Ramaphosa qui ont été informés des discussions. Mais l’attention se tournerait bientôt vers ce que les gens du camp du président considéraient comme des défauts dans le rapport et si le président devait le contester, ont déclaré ses alliés.

Parmi les préoccupations soulevées au cours des discussions, il y avait le fait que si le Parlement procédait à une audience de destitution, M. Ramaphosa ne serait pas en mesure de se concentrer correctement sur la gestion d’un pays avec une économie en déclin et une crise de l’électricité. Le président a envisagé plusieurs options – y compris contester le rapport, permettre au processus de destitution de se dérouler ou de démissionner – et certains de ses proches confidents l’ont exhorté à ne pas suivre la voie de la démission, ont déclaré des alliés.