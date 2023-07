Sous pression, la Tunisie récupère des centaines de migrants piégés dans une zone frontalière avec la Libye

TUNIS, Tunisie (AP) – Des centaines de migrants d’Afrique subsaharienne sont renvoyés en Tunisie après avoir été poussés dans un no man’s land dangereux à la frontière libyenne et piégés pendant une semaine là-bas sans accès aux nécessités de base, selon les organismes d’aide.

Le groupe a été chassé plus tôt ce mois-ci au milieu d’un pic de tensions anti-migrants et racistes liées à un meurtre dans la ville portuaire tunisienne de Sfax, une plaque tournante pour les trafiquants organisant des voyages en bateau risqués et parfois mortels à travers la mer Méditerranée vers l’Italie.

Un de ces bateaux a coulé dimanche au large des côtes tunisiennes. Des garde-côtes ont récupéré un corps, secouru 11 personnes et déclaré 10 autres disparues, a indiqué le parquet de Sfax.

Le sort de centaines de migrants poussés dans la région frontalière tuniso-libyenne a suscité l’inquiétude des groupes humanitaires internationaux et des appels à l’action. Cela a également soulevé des questions sur les politiques migratoires de la Tunisie, des semaines après que l’Union européenne a offert au gouvernement tunisien de plus en plus autoritaire 1 milliard de dollars pour aider son économie en déclin – et pour renforcer les services frontaliers afin d’empêcher les bateaux de migrants de traverser vers l’Europe.

Un homme de 29 ans originaire de Côte d’Ivoire qui faisait partie des personnes piégées dans la zone frontalière a déclaré mardi que lui et 100 autres personnes avaient été transférés de la frontière vers la ville intérieure tunisienne de Médenine, où ils dorment maintenant dans une cour.

S’adressant à l’Associated Press depuis la zone frontalière la semaine dernière, il a décrit quelque 600 migrants subsahariens pris dans la zone située entre la Méditerranée et la frontière terrestre tuniso-libyenne près de Ben Guerdane.

L’homme a déclaré que des hommes en uniforme avaient emmené des migrants de chez eux à Sfax au milieu de la nuit début juillet et les avaient amenés à la frontière. Il a accusé la Garde nationale tunisienne de les avoir battus « comme des animaux, comme des esclaves » et d’avoir agressé les femmes du groupe. Il a affirmé que la sécurité libyenne à la frontière avait tiré des coups de feu en l’air pour tenir les civils à distance.

Sous la pression des agences humanitaires, le président tunisien Kais Saied a ordonné dimanche au Croissant-Rouge tunisien d’apporter de l’aide aux migrants. Saied a attisé le racisme en injuriant les Noirs africains qui transitent par la Tunisie vers l’Europe.

Le chef du Croissant-Rouge tunisien, Abdellatif Chabou, s’est rendu dans la région pour superviser une opération visant à apporter de la nourriture et de l’eau aux migrants et leur permettre de contacter leurs familles.

Trois personnes nécessitant une aide médicale ont été transférées dans un hôpital local, dont une femme enceinte, a déclaré Chabou lundi à la radio locale Radio Mosaïque. Il a indiqué que 195 migrants d’Afrique subsaharienne inscrits sur une liste du Croissant-Rouge devaient être renvoyés en Tunisie, puis dans leur pays d’origine.

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustapha Abdelkebir, a déclaré qu’un total de 450 migrants bloqués dans la zone frontalière étaient progressivement transférés vers différentes régions de Tunisie.

Les migrants n’avaient pas accès à des installations sanitaires de base et étaient pris au piège entre les forces armées de part et d’autre de la frontière, exposés à une chaleur extrême sans abri, a déclaré Abdelkadir sur Radio Mosaïque.

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré qu’elle travaillait avec les autorités tunisiennes pour assurer l’aide humanitaire et a appelé la Tunisie à respecter « la dignité et les droits de tous les migrants » et à contrer « la rhétorique nuisible et négative, les discours de haine et les crimes de haine ».

La Ligue tunisienne des droits de l’homme a appelé à un centre de crise pour faire face aux tensions à Sfax.

Le politicien de l’opposition Nejib Chebbi a accusé les autorités d’attiser les préjugés et d’expulser les migrants « parce qu’ils sont noirs. C’est une honte, et cela restera une page sombre de notre histoire.

___

La rédactrice d’Associated Press Renata Brito à Barcelone a contribué à ce rapport.

Bouazza Ben Bouazza, The Associated Press