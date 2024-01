Sous pression, Boeing abandonne sa demande d’exemption de sécurité pour le 737 MAX 7

Sous une intense pression politique, Boeing a retiré lundi sa demande d’exemption aux principales règles de sécurité pour permettre au 737 MAX 7 d’être certifié pour le transport de passagers.

“Nous avons informé la FAA que nous retirons notre demande d’exemption d’une durée limitée concernant le système de dégivrage de l’entrée moteur du 737-7”, a déclaré Boeing dans un communiqué. “Nous intégrerons plutôt une solution d’ingénierie qui sera complétée au cours du processus de certification.”

Cela signifie que la mise en service du MAX 7, le plus petit modèle de la famille MAX, sera considérablement retardée jusqu’à ce que Boeing puisse concevoir un correctif pour la conception défectueuse et le faire approuver par la Federal Aviation Administration.

Cela réduira les flux de trésorerie promis par Boeing pour l’année, mais l’ampleur n’est pas encore claire. Et Southwest Airlines, client clé du MAX 7, qui a 302 avions en commande, est confrontée à des retards de livraison inévitables.

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, D-Ill., qui la semaine dernière a été la première au Congrès à demander à la FAA de refuser l’exemption, a déclaré que le PDG de Boeing, Dave Calhoun, lui avait déclaré lundi que Boeing était parvenu à un accord avec Southwest sur le retard dans livrer le jet.

“C’était une décision difficile de leur part, mais je suis heureux qu’ils l’aient prise parce que je pense que c’est bon pour l’avenir de Boeing et aussi pour le public aérien américain”, a déclaré Duckworth dans une interview.

La semaine dernière, Southwest a annoncé qu’elle avait retiré le MAX 7 de ses projets pour cette année.

Exemption demandée pour défaut de conception grave

La FAA avait déterminé l’été dernier qu’un défaut de conception découvert dans le système de dégivrage de l’admission du moteur du MAX pourrait être potentiellement catastrophique.

L’entrée du moteur du MAX, la partie circulaire à l’extrémité avant de la nacelle entourant le moteur – connue sous le nom de nacelle – est en composite de carbone, contrairement aux modèles 737 précédents, qui avaient une entrée en métal.

En volant dans de l’air froid et saturé d’eau, le système de dégivrage – similaire au dégivrage d’une voiture – souffle de l’air chaud sur l’entrée du moteur pour empêcher l’accumulation de glace.

Mais Boeing a découvert après la mise en service du MAX que si le système restait allumé après avoir quitté l’air glacial, il pourrait surchauffer et endommager la structure composite, pouvant conduire à la rupture de la nacelle.

Dans une consigne de navigabilité du mois d’août, la FAA a déclaré que les débris d’une telle rupture pourraient pénétrer dans le fuselage, mettant en danger les passagers assis aux fenêtres derrière les ailes, et pourraient endommager l’aile ou la queue de l’avion, « ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle ». de l’avion.

Boeing a évalué le risque de ce scénario comme « extrêmement improbable », et la FAA a donc autorisé les MAX actuellement en service, les MAX 8 et MAX 9, à continuer de voler – mais avec une directive aux pilotes selon laquelle ils doivent éteindre le système après avoir quitté l’avion. air glacial et ne pas voler avec lui pendant plus de cinq minutes dans de l’air sec.

Cependant, cette solution de compromis ne pourrait pas fonctionner pour un avion comme le MAX 7 qui n’est pas encore certifié. Pour obtenir cette autorisation de transporter des passagers, il doit respecter toutes les règles de sécurité.

D’où la demande de Boeing d’exempter formellement le MAX 7 des normes de sécurité jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.

Boeing a demandé en décembre une exemption jusqu’en juin 2026 afin que le MAX 7 puisse être certifié et entrer en service cette année avec Southwest pendant que Boeing travaillait sur un correctif pour le système défectueux.

Boeing a fait valoir que le MAX 7 serait tout aussi sûr que les deux modèles MAX déjà autorisés à voler.

L’incident d’Alaska Airlines modifie le calcul

Fin 2023, la FAA devait accéder à cette demande dès ce mois-ci. Mais l’éclatement d’un morceau de fuselage d’un 737 MAX 9 d’Alaska Airlines au-dessus de Portland le 5 janvier a radicalement changé cette perspective.

Alors que l’enquête du National Transportation Safety Board sur cet incident se poursuit, la culture de sécurité de Boeing fait l’objet d’un examen minutieux.

L’Allied Pilots Association, le syndicat représentant 15 000 pilotes d’American Airlines, s’est opposée à l’octroi de l’exemption au motif qu’elle n’était pas suffisante pour que les pilotes se souviennent d’éteindre le système alors que ne pas le faire pourrait être catastrophique.

Le syndicat et divers experts en sécurité aérienne ont exhorté Boeing à accélérer la mise au point d’une solution de conception. C’est le nouveau plan de Boeing.

Duckworth – présidente du sous-comité de la sécurité aérienne du comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports – a insisté sur ce changement lorsqu’elle a rencontré le PDG Calhoun dans son bureau pendant 90 minutes jeudi.

Elle a déclaré que la FAA n’avait jamais accordé la certification à un nouvel avion présentant un défaut connu et a déclaré à Calhoun que le faire maintenant « établirait un nouveau niveau de sécurité plus bas ».

“Au cours d’une discussion assez intense, nous sommes arrivés à un point où il a dit qu’il examinerait la question et me recontacterait”, a déclaré Duckworth, se déclarant “agréablement surprise” par la volte-face rapide de Boeing lundi.

“C’est une étape importante vers le renouvellement de la culture de sécurité dans laquelle Boeing était un leader mondial”, a déclaré Duckworth, un ancien pilote d’hélicoptère UH-60 Black Hawk de l’armée américaine qui, en 2004, a perdu ses deux jambes au combat lors de la deuxième bataille pour Falloujah en Irak.

« Boeing est une grande entreprise. Un avion Boeing m’a emmené au combat et un Boeing m’a ramenée chez moi lorsque j’ai été blessée », a-t-elle déclaré. “Je ne veux donc rien d’autre que du succès pour Boeing.”

On ne sait pas avec quelle rapidité les ingénieurs de Boeing pourront trouver une solution pour le système de dégivrage de l’entrée du moteur et la faire approuver.

“Comme toujours, la FAA déterminera le moment de la certification et nous suivrons son exemple à chaque étape du processus”, indique le communiqué de Boeing.

Le porte-parole de la société, Bobbie Egan, a déclaré que le délai dans lequel Boeing pourra trouver une solution sera discuté publiquement mercredi lorsque Calhoun tiendra une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre avec les analystes financiers.

Duckworth a déclaré que Calhoun lui avait dit jeudi qu’il était “très confiant qu’ils auraient une solution avant 2026”.

Lorsque Boeing proposera une solution technique, elle devra également être adaptée aux MAX 8 et MAX 9 qui volent aujourd’hui, bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier pour que cela se produise.

Le porte-parole du syndicat des pilotes de l’APA, Dennis Tajer, a déclaré lundi que la décision de Boeing de retirer sa demande d’exemption de sécurité pour le MAX 7 était « une bonne nouvelle pour les avions MAX non encore certifiés ».

“Mais nous avons encore des kilomètres à parcourir avant de nous reposer”, a-t-il ajouté. “Des centaines d’avions volent avec la même exposition, dépendant de la mémoire du pilote pour éviter une panne.”

“Nous avons besoin que le problème d’antigivrage des moteurs soit résolu sur les centaines d’avions MAX qui volent aujourd’hui”, a déclaré Tajer.

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., présidente de la commission du commerce, de la science et des transports, qui avait soutenu jeudi l’appel de Duckworth à la FAA pour qu’elle rejette la pétition de Boeing, a fait écho à la réaction de Tajer.

“C’est une bonne nouvelle”, a déclaré Cantwell dans un communiqué. «J’espère que cela signifie [Boeing] peut rapidement développer une conception conforme à d’autres avions MAX.