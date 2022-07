Sous pression, Biden publiera un décret sur l’avortement

WASHINGTON – Sous pression pour faire plus pour répondre à la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, le président Biden publiera vendredi un décret visant à garantir l’accès à la contraception et à d’autres services de santé pour les femmes, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche.

Les détails sur ce que fera le nouvel ordre du président restent flous. Une fiche d’information publiée par la Maison Blanche a déclaré que l’ordonnance enjoindrait au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de prendre une série de mesures et de faire rapport dans les 30 jours.

Ces mesures comprennent la prise de mesures pour protéger et élargir l’accès aux soins d’avortement, garantir l’accès aux soins médicaux d’urgence, renforcer la sensibilisation et l’éducation du public et aider à organiser des avocats privés pour représenter les patients.