Sous-marin Titanic : Qui est à bord ?

Un navire submersible pour cinq personnes emmenant des touristes pour un voyage de 250 000 $ US pour voir l’épave du naufrage du Titanic de 1912 à 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la mer est porté disparu dans l’Atlantique au large du Canada.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

QUI EST À BORD ?

Sur cette photo publiée par Action Aviation, le président de la société et aventurier milliardaire Hamish Harding regarde avant de monter à bord du submersible Titan pour plonger dans l’océan Atlantique lors d’une expédition sur le Titanic le dimanche 18 juin 2023. (Action Aviation via AP)

Hamish Harding.

Le milliardaire britannique et président de la compagnie aérienne Action Aviation fait partie des disparus, selon son beau-fils. Harding, basé à Dubaï, avait publié sur les réseaux sociaux qu’il était fier de se diriger vers le Titanic en tant que « spécialiste de mission », ajoutant: « En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée sur le Titanic en 2023. »

Harding était également à bord de la mission de vol « One More Orbit » de 2019 qui a établi un record pour le tour du monde le plus rapide par avion au-dessus des deux pôles géographiques.

SHAHZADA DAWOOD et son fils SULÉMAN.

Leur famille a confirmé qu’ils étaient à bord. Shahzada est vice-président de l’un des plus grands conglomérats du Pakistan, Engro Corporation, avec des investissements dans les engrais, la fabrication de véhicules, l’énergie et les technologies numériques. Selon le site Internet de SETI, un institut de recherche basé en Californie dont il est administrateur, il vit en Grande-Bretagne avec sa femme et ses deux enfants.

PH Nargeolet, directeur de la recherche sous-marine à Premier Exhibitions, est assis derrière une maquette du Titanic lors d’une conférence de presse et d’un aperçu des artefacts du Titanic le jeudi 5 janvier 2012 à New York. (AP Photo/Bebeto Matthews)

PAUL-HENRI NARGEOLET.

L’explorateur français de 77 ans, qui, selon les médias, est l’un des cinq à bord, est directeur de la recherche sous-marine dans une société qui détient les droits sur l’épave du Titanic. Ancien commandant de la marine française, il était à la fois scaphandrier et démineur. Après avoir pris sa retraite de la marine, il a dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987 et est une autorité de premier plan sur le site de l’épave. Dans une interview accordée à la radio France Bleu en 2020, il a évoqué les dangers de la plongée profonde en déclarant : « Je n’ai pas peur de mourir, je pense que cela arrivera un jour ».

Le PDG et co-fondateur d’OceanGate, Stockton Rush, s’exprime devant une image projetée de l’épave du paquebot SS Andrea Doria lors d’une présentation le lundi 13 juin 2016 à Boston. (AP Photo/Bill Sikes)

STOCKTON RUSH.

Le fondateur et PDG de la société d’exploitation américaine du navire, OceanGate, est également à bord du submersible, selon les médias. « C’est une épave incroyablement belle », a déclaré Rush au journal britannique Sky News à propos du Titanic plus tôt cette année. « Rush est devenu le plus jeune pilote de transport à réaction au monde lorsqu’il a obtenu sa qualification de DC-8 Type / Captain au United Airlines Jet Training Institute en 1981 à l’âge de 19 ans », selon sa biographie sur le site Web d’OceanGate.

QUELLE EST L’ENTREPRISE DERRIÈRE CELA ?

Basé à Everett dans l’État de Washington aux États-Unis, OceanGate affirme utiliser des submersibles avec équipage et des plates-formes de lancement de nouvelle génération pour augmenter l’accès à l’océan profond jusqu’à 4 000 mètres.

« OceanGate a réalisé avec succès plus de 14 expéditions et plus de 200 plongées dans le Pacifique, l’Atlantique et le golfe du Mexique », indique son site Web. « Après chaque mission, l’équipe évalue et met à jour les procédures dans le cadre d’un engagement continu à évoluer et à assurer la sécurité opérationnelle. »

QU’EST-CE QUE LE NAVIRE ?

Bien que populairement appelé sous-marin, dans la terminologie marine, le navire « Titan » transportant les cinq est un submersible. Alors qu’un sous-marin peut se lancer indépendamment d’un port, un submersible tombe d’un navire de soutien.