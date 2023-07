Sous-marin Titan : un sous-marin Titanic implosé vu pour la première fois sous forme de pièces récupérées du fond marin

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des débris du Titan ont été ramenés à terre par des robots de haute mer mercredi alors que les garde-côtes américains poursuivent leurs opérations de récupération après l’implosion catastrophique du sous-marin.

L’épave du Titan a été vue pour la première fois en images après que la Garde côtière a annoncé le 22 juin que des ROV (véhicules télécommandés) avaient trouvé leurs chambres dans une mer de débris à 1 600 pieds de la proue du Titanic, à environ 12 000 pieds sous l’océan. surface.

Pelagic Research Services, la société qui exploitait le ROV qui avait effectué les précédentes découvertes de débris, a déclaré mercredi que son équipe avait terminé avec succès les opérations en mer et était maintenant en cours de démobilisation après 10 jours de travail. La société a déclaré qu’une conférence de presse aura lieu plus tard dans la journée.

Des photos du quai montrent ce qui semble être plusieurs pièces du submersible soulevées du navire, y compris le cône de nez avec sa fenêtre circulaire distinctive. Les pièces ont été déchargées des navires américains Sycamore et Horizon Arctic dans un port de St John’s, à Terre-Neuve.

La Garde côtière américaine a refusé de commenter l’enquête ou le retour de débris à terre. Les représentants du Bureau national de la sécurité des transports et du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), tous deux impliqués dans l’enquête, ont également refusé de commenter.

« Nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations supplémentaires pour le moment car l’enquête est en cours », a déclaré Liam MacDonald, un porte-parole du BST.

Les garde-côtes ont annoncé quelques heures plus tard que des « restes humains présumés » avaient été retrouvés au fond de la mer. Ils vont maintenant être formellement analysés.

Le PDG de la société qui exploitait le Titan, Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, le célèbre plongeur français Paul-Henri Nargeolet et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, étaient à bord du Titan lorsqu’il a implosé la semaine dernière.

Le submersible a perdu le contact avec son vaisseau-mère Polar Prince à peine une heure et 45 minutes après le début de sa descente vers l’épave du Titanic le 18 juin, déclenchant une recherche effrénée de quatre jours. Les autorités et experts maritimes canadiens, américains et français ont passé au peigne fin de larges portions de l’océan dans l’espoir de trouver des signes de vie, avant les événements tragiques du 22 juin.

Des photos partagées par l’Associated Press montraient ce qui semblait être plusieurs morceaux recouverts de bâches blanches en train d’être déchargés des navires américains Sycamore et Horizon Arctic dans un port de St John’s, à Terre-Neuve. (PA)

Le submersible a perdu le contact avec son vaisseau-mère Polar Prince à peine une heure et 45 minutes après le début de sa descente vers l’épave du Titanic le 18 juin. (PA)

(Reuters)

La Garde côtière a déclaré la semaine dernière que la marine américaine avait détecté des sons correspondant à une « implosion ou explosion » quelque temps après la disparition du sous-marin et avant le lancement des efforts de sauvetage. Les efforts de sauvetage se sont poursuivis à l’époque car les informations n’étaient pas définitives, a déclaré la Garde côtière.

Un groupe international d’agences enquête actuellement sur ce qui a pu provoquer l’implosion du submersible, et les responsables maritimes américains ont annoncé qu’ils publieraient un rapport visant à améliorer la sécurité des submersibles dans le monde.

(Reuters)

Les débris du submersible Titan, récupérés au fond de l’océan près de l’épave du Titanic, sont déchargés du rivage (PA)

Un groupe international d’agences enquête actuellement sur ce qui a pu faire imploser le submersible (PA)

La Garde côtière a déclaré au cours du week-end que les opérations de sauvetage étaient en cours, mais que la récupération des corps sera difficile en raison de la « condition impitoyable » au fond de l’océan. Un rapport final sera publié par l’Organisation maritime internationale.