Sous-marin Titan : des « restes humains présumés » découverts à la recherche de débris | Nouvelles du monde

Les débris restants du submersible Titan ont été récupérés, y compris des « restes humains présumés », ont indiqué les garde-côtes américains.

Les ingénieurs de la sécurité maritime affirment que de nouvelles preuves ont été recueillies sur le fond marin de l’océan Atlantique Nord, quatre mois après la disparition du navire condamné.

Les débris sont actuellement analysés par des professionnels de la santé américains alors que l’enquête sur la tragédie se poursuit.

Une audience publique aura lieu une fois que les experts auront déterminé la cause du dysfonctionnement du sous-marin lors d’une plongée de 3 800 m (12 500 pieds) pour voir l’épave du Titanic.

La nouvelle de la disparition du navire a déclenché quatre jours de recherches effrénées pour sauver les personnes à bord, mais les cinq passagers sont morts.

Le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood, le milliardaire britannique Hamish Harding, le sous-pilote français Paul-Henri Nargeolet et Stockton Rush, le directeur général de la société propriétaire du submersible, ont été tués lorsque le navire a subi une implosion catastrophique.

Le Marine Board of Investigation a précédemment déclaré qu’il espérait que son enquête « contribuerait à garantir qu’une tragédie similaire ne se reproduise plus ».

Pendant la plongée, les victimes auraient probablement été dans l’obscurité totale, seules des créatures marines bioluminescentes étant visibles à travers le hublot de 53 cm (21 pouces) du navire. Les projecteurs du sous-marin ont été éteints jusqu’à ce qu’il atteigne le fond marin afin d’économiser la batterie.

Selon les experts, les preuves suggèrent que la coque en fibre de carbone du Titan s’est effondrée et que les personnes à bord seraient mortes sur le coup.

« La seule chose qui sauve est que cela aurait été immédiat – littéralement en quelques millisecondes », a déclaré à Sky News David Mearns, un expert en sauvetage qui connaissait deux des cinq hommes à bord. « Les hommes n’auraient pas su ce qui se passait. »

Les espoirs de sauvetage ont été anéantis lorsqu’une zone de débris a été découverte à environ 500 mètres du Titanic.

L’expert en eaux profondes Jesse Doren, qui a participé aux efforts de sauvetage, a déclaré : « Nous avions passé quatre ou cinq jours… en espérant descendre là-bas et accomplir un miracle.

« De toute évidence, notre sentiment de déception est minime par rapport aux personnes proches des familles de ceux qui ont disparu. »