Sous-marin Titan : cinq hommes à bord décrits comme de «vrais explorateurs» – voici leurs histoires | Nouvelles du monde

Des hommages sont rendus aux cinq hommes qui ont été tués après que le sous-marin disparu du Titan ait subi une « implosion catastrophique ».

Trois citoyens britanniques étaient à bord du petit navire, le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly décrivant leur perte comme une « nouvelle tragique ».

Un expert renommé du Titanic et un aventurier qui détenait des records du monde font partie de ceux qui ont entrepris ce voyage malheureux. Voici leurs histoires.

Hamish Harding

M. Harding était un milliardaire britannique de 58 ans qui se décrivait fièrement comme un explorateur du monde.

Juste avant le voyage, il a annoncé qu’il rejoignait OceanGate Expeditions – la société qui a fourni le navire – en tant que spécialiste de mission.

Il était basé aux Émirats arabes unis, où il a travaillé comme président d’une société de courtage d’avions appelée Action Aviation.

M. Harding détient le record du monde Guinness du tour du monde le plus rapide via les pôles Nord et Sud par un avion – 46 heures, 40 minutes et 22 secondes.

L’aventurier détient également le record du monde de la plus longue durée à pleine profondeur océanique par un navire avec équipage.

En 2016, il a accompagné l’ancien astronaute Buzz Aldrin au pôle Sud, lorsqu’Aldrin est devenu la personne la plus âgée à avoir jamais atteint la région de l’Antarctique à l’âge de 86 ans.

Et l’année dernière, il a également participé au cinquième vol spatial habité de Blue Origin, une société aérospatiale américaine fondée par Jeff Bezos.

Rendant hommage à M. Harding, The Explorers Club l’a décrit comme un « cher ami » qui « a continué à pousser les dragons hors des cartes à la fois en personne et en soutenant des expéditions et des causes louables ».

Lire la suite: Qu’est-il arrivé au sous-marin Titan

Shahzada et Suleman Dawood

Les deux citoyens britanniques, Shahzada et Suleman Dawood étaient père et fils – et membres de l’une des familles les plus importantes du Pakistan.

Leur entreprise – Dawood Hercules Corp – investit à travers le pays dans l’agriculture, la pétrochimie et les infrastructures de télécommunications.

Basé au Royaume-Uni, M. Dawood était administrateur de l’Institut SETI, qui recherche l’intelligence extraterrestre.

L’homme de 48 ans était également membre du conseil consultatif mondial du Prince’s Trust International – fondé par le roi Charles pour lutter contre le chômage des jeunes.

Suleman, qui avait 19 ans, avait étudié à l’université.

Les chaînes de télévision pakistanaises ont interrompu leur programmation habituelle pour annoncer qu’on les craignait morts.

Des hommages ont été rendus par le ministère pakistanais des Affaires étrangères et des responsables gouvernementaux.

Salman Sufi, conseiller du Premier ministre Shahbaz Sharif, a écrit sur Twitter : « Une nouvelle très triste et malheureuse. Des prières pour les familles des personnes décédées. M. Dawood et sa famille sont dans nos prières. »

Ruée vers Stockton

M. Rush était le PDG et fondateur d’OceanGate, la société qui a commencé à amener des touristes sur le Titanic en 2021.

C’était le troisième voyage du sous-marin Titan, et il servait de pilote du navire.

Il est devenu le plus jeune pilote de transport à réaction au monde à l’âge de 19 ans et a piloté des jets commerciaux pendant ses études universitaires.

Dans une interview avec Sky News en février, M. Rush a parlé de la visite de l’épave du Titanic.

« Ce qui vous frappe vraiment, c’est à quel point c’est beau », a-t-il déclaré. « Vous ne voyez normalement pas cela sur une épave. C’est une épave incroyablement belle.

« Vous pouvez voir à l’intérieur, nous avons plongé et avons vu le grand escalier et avons vu certains des lustres encore suspendus. »

M. Rush a déclaré qu’il était motivé par le désir de documenter la lente détérioration du Titanic « avant que tout ne disparaisse ou ne devienne méconnaissable ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:40

2018 : Le PDG d’OceanGate baptise le sous-marin Titan



Des inquiétudes avaient été exprimées quant à savoir si le sous-marin Titan était sûr car il manquait de certification internationale – mais l’entrepreneur avait fait valoir que les régulateurs retenaient son entreprise et étouffaient l’innovation.

Et dans d’autres interviews, il a averti que rien n’était sans risque – mais un pilote expérimenté comme lui pouvait éviter certains dangers courants.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface – surplombs, filets de pêche, risque d’enchevêtrement », a déclaré M. Rush à CBS News l’année dernière.

Greg Stone – un océanologue et ami de l’homme d’affaires – a déclaré: « Stockton était un preneur de risques. Il était intelligent. Il l’était, il avait une vision, il voulait faire avancer les choses. »

Paul-Henri Nargeolet

M. Nargeolet était un ancien commandant qui a servi dans la marine française pendant 25 ans.

Pendant son service, il est devenu le capitaine du groupe de submersion profonde de la marine.

Après avoir quitté la marine, il intègre l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:33

« Deux de mes amis sont partis »



M. Nargeolet avait effectué plus de 35 plongées sur le site du Titanic et supervisé la récupération de plus de 5 000 artefacts.

Le premier plongeur britannique à visiter l’épave l’a qualifié d ‘ »explorateur extraordinaire et d’individu incroyable » qui connaissait la région mieux que quiconque.

Mais admettant qu’il y avait des risques, Dik Barton a ajouté : « C’est un environnement incroyablement hostile aux profondeurs dont nous parlons. La pression là-bas est de 2 500 livres par pouce carré, c’est l’équivalent de deux éléphants adultes sur votre ongle du pouce.

« Si quelque chose ne va pas, ça va très vite mal. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:12

« Pourquoi t’inquiétais-tu pour Titan ? »



Comme M. Harding, M. Nargeolet avait également été membre de l’Explorers Club, qui le décrivait comme « l’un des plus grands experts des expéditions submersibles sur le Titanic ».

Le président du club, Richard Garriott de Cayeux, a ajouté : « Ils étaient tous les deux attirés par l’exploration, comme beaucoup d’entre nous, et l’ont fait au nom d’une science significative pour le bien de l’humanité. Ils se sont poussés dans leurs activités entrepreneuriales comme ils l’ont fait. en prospection. »