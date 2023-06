Sous-marin manquant à destination du Titanic : ce que nous savons jusqu’à présent

Points clés L’explorateur milliardaire britannique Hamish Harding fait partie des personnes à bord du sous-marin disparu.

Le sous-marin explorait l’épave du Titanic lorsqu’il a disparu au large des côtes canadiennes.

Les efforts de recherche et de sauvetage sont en cours.

Des navires et des avions américains et canadiens font la course contre la montre pour retrouver un sous-marin disparu deux jours après sa disparition au large des côtes du sud-est du Canada alors qu’il emmenait des touristes explorer l’épave du Titanic.

La garde côtière américaine a déclaré qu’un bateau à la surface – le Polar Prince – avait perdu le contact avec le sous-marin, appelé le Titan, environ une heure et 45 minutes après avoir commencé à plonger vers le site de l’épave du Titanic dimanche matin.

Qui est à bord du sous-marin ?

La garde côtière américaine a déclaré qu’il y avait un pilote et quatre passagers à bord.

Le submersible Titan de six mètres a la capacité de rester sous l’eau pendant 96 heures, selon ses spécifications – ce qui donne aux cinq personnes à bord jusqu’à tôt jeudi avant que l’air ne s’épuise.

Le capitaine Jamie Frederick des garde-côtes américains a déclaré qu’il restait environ 40 heures d’air respirable à bord du submersible.

Parmi les personnes à bord du submersible figuraient l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, âgé de 77 ans, et Stockton Rush, fondateur et PDG de la société d’exploitation américaine OceanGate.

L’homme d’affaires d’origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils de 19 ans, Suleman, tous deux citoyens britanniques, seraient également à bord.

Les autorités n’ont confirmé l’identité d’aucun passager, mais le milliardaire britannique Hamish Harding fait également partie des passagers, selon une publication sur les réseaux sociaux d’un proche.

Le beau-fils de M. Harding a écrit sur Facebook que M. Harding avait « disparu dans un sous-marin » et a demandé « des pensées et des prières ».

Le beau-fils a ensuite supprimé le message, invoquant le respect de la vie privée de la famille.

Le milliardaire britannique Hamish Harding fait partie des passagers à bord du sous-marin. Source: Facebook / Hamish Harding M. Harding lui-même avait posté sur Facebook qu’il serait à bord du sous-marin.

Il n’y a plus eu de messages de sa part.

L’expédition a pris la mer vendredi et la première plongée a été fixée à dimanche matin, selon le post de Harding.

M. Harding est détenteur de trois records du monde Guinness : la plus longue durée à pleine profondeur océanique par un navire avec équipage, la plus longue distance parcourue à pleine profondeur océanique par un navire avec équipage et la circumnavigation la plus rapide via les deux pôles en avion.

Deux de ces exploits ont été réalisés par Harding et l’explorateur océanique Victor Vescovo lorsqu’ils ont plongé à la profondeur la plus basse de la fosse des Mariannes – la partie la plus profonde de l’océan – dans un véhicule de submersion profonde pour deux personnes en mars 2021.

En juin de l’année dernière, M. Harding s’est rendu dans l’espace avec son collègue milliardaire .

Comment se déroule l’opération de recherche ?

Des navires et des avions américains et canadiens ont envahi la zone à environ 1 450 kilomètres à l’est de Cape Cod, certains larguant des bouées sonar pouvant surveiller jusqu’à une profondeur de 3 962 mètres, a déclaré lundi à la presse le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains.

« C’est une région éloignée et c’est un défi de mener une recherche dans cette région éloignée », a déclaré M. Mauger.

« Nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l’engin et sauver les personnes à bord.

« En ce soir, nous continuerons à piloter des avions et à déplacer des navires supplémentaires. »

M. Mauger a déclaré que les responsables avaient également demandé de l’aide aux navires commerciaux.

La société privée qui exploite le sous-marin, OceanGate Expeditions, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle « mobilisait toutes les options » pour sauver les personnes à bord.

En quoi consiste une plongée pour voir l’épave du Titanic ?

Les expéditions, qui coûtent 250 000 $ US (367 000 $) par personne, commencent à St John’s, Terre-Neuve, avant de parcourir environ 640 km dans l’Atlantique jusqu’au site de l’épave, selon le site Web d’OceanGate.

Pour visiter l’épave, les passagers montent à l’intérieur de Titan, le submersible pour cinq personnes, qui met deux heures pour descendre environ 3800 m jusqu’au Titanic.

Le navire à passagers Titanic f après avoir heurté un iceberg, tuant plus de 1 500 personnes.

À quels problèmes les sauveteurs pourraient-ils être confrontés ?

Selon les experts, les sauveteurs font face à des obstacles importants à la fois pour trouver le Titan et pour sauver les personnes à bord.

Selon Alistair Greig, professeur de génie maritime à l’University College de Londres, si le submersible avait connu une urgence à mi-plongée, le pilote aurait probablement relâché des poids pour remonter à la surface.

Mais en l’absence de communication, localiser un submersible de la taille d’une camionnette dans le vaste océan Atlantique pourrait s’avérer difficile, a-t-il déclaré.

Le submersible est scellé avec des boulons de l’extérieur, ce qui signifie que les occupants ne peuvent pas s’échapper sans aide même s’il fait surface.

Si le Titan est au fond de l’océan, un effort de sauvetage serait encore plus difficile en raison des conditions extrêmes sous la surface.

Le Titanic se trouve à 3 810 mètres sous l’eau, là où la lumière ne pénètre pas.

Seul un équipement spécialisé peut atteindre ces profondeurs sans être écrasé par la pression massive de l’eau.

« C’est vraiment un peu comme être un astronaute qui va dans l’espace », a déclaré Tim Matlin, un expert du Titanic.

« Je pense que si c’est sur le fond marin, il y a si peu de sous-marins capables d’aller aussi profondément. Et donc, par conséquent, je pense qu’il allait être presque impossible d’effectuer un sauvetage de sous-à-sous.