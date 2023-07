Sous-marin du Titanic : Y aura-t-il un film ?

James Cameron ne travaille pas sur un projet lié à la tragédie du submersible OceanGate.

Le réalisateur du film « Titanic », lauréat d’un Oscar, s’est récemment adressé à Twitter pour mettre fin à une suggestion selon laquelle il prévoyait de travailler sur un projet concernant le submersible à destination du Titanic qui a subi une « implosion catastrophique » le mois dernier, tuant les cinq personnes sur conseil.

« Je ne réponds généralement pas aux rumeurs offensantes dans les médias, mais j’en ai besoin maintenant », Cameron a tweeté. « Je ne parle PAS d’un film OceanGate, et je ne le serai jamais. »

En plus d’être cinéaste, Cameron a fait plus de 30 plongées dans l’épave du Titanic et fait partie des très rares personnes qui sont descendues au point le plus profond connu du fond marin de la Terre.

Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet et Stockton Rush ont péri alors qu’ils tentaient d’atteindre l’épave historique du navire dans un submersible connu sous le nom de Titan. Leur mort a été confirmée lorsque l’épave a été retrouvée à la suite d’une recherche internationale.

Cameron a déclaré à CNN à l’époque qu’il avait soupçonné qu’une implosion s’était produite.

CNN a contacté les représentants de Cameron pour des commentaires supplémentaires.