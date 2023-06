Sous-marin du Titanic manquant : source des sons inconnue

Des avions et des navires supplémentaires partent mercredi après-midi alors que la recherche du submersible manquant transportant cinq passagers se poursuit, l’ampleur de l’effort augmentant d’heure en heure.

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, des responsables des garde-côtes américains ont déclaré que dans les prochaines 24 à 48 heures, le nombre d’avions et de navires à la recherche du submersible Titan devrait doubler pour atteindre 10.

« Nos partenaires canadiens ont fourni un leadership essentiel et des capacités d’intervention importantes depuis le début de nos efforts », a déclaré le capitaine Jamie Frederick de la Garde côtière américaine aux journalistes lors d’une conférence de presse à Boston. « Il s’agit d’une opération de recherche incroyablement complexe nécessitant à la fois des éléments de surface et de sous-sol. »

Frederick a déclaré que la superficie recherchée à la surface de l’océan est maintenant environ deux fois la taille de l’État américain du Connecticut, tandis que la recherche souterraine peut atteindre 2,5 milles ou environ quatre kilomètres de profondeur.

Mardi, un avion de l’Aviation royale canadienne (ARC) a détecté des « bruits de claquement », mais les responsables ne savent pas si les sons proviennent du submersible.

« En ce qui concerne les bruits en particulier, nous ne savons pas ce qu’ils sont, pour être franc avec vous », a déclaré Frederick aux journalistes. « Nous devons avoir de l’espoir. Je ne peux pas vous dire quels sont les bruits, mais ce que je peux vous dire, c’est que… nous cherchons où sont les bruits. »

Les responsables ont également confirmé que des bruits supplémentaires avaient été entendus mercredi par un avion fouillant la zone.

Les sons découverts par l’avion canadien sont la première piste potentielle dans l’affaire depuis le début des recherches.

NON CLAIR SI LES SONS SOUS-MARINS PROVIENNENT DU SUBMERSIBLE

Les estimations suggèrent que le submersible Titan a moins de 24 heures avant que l’oxygène à bord ne s’épuise.

Les équipages de surface à bord du Polar Prince ont perdu le contact avec Titan environ une heure et 45 minutes après sa descente dans l’océan Atlantique dimanche matin lors d’une expédition touristique à destination du Titanic.

L’épave repose à environ 3 800 mètres sous la surface de l’océan. L’expédition avait quitté St. John’s, T.-N.-L., plus tôt ce matin-là.

Après que l’avion de l’ARC ait détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche, la Garde côtière américaine a déclaré dans un tweet juste après minuit ET mercredi que les recherches sous-marines et aériennes seraient « déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits ».

Il n’est pas clair si les sons sont liés au submersible manquant.

CNN a rapporté mercredi matin que des bruits de « claquement » avaient été entendus toutes les 30 minutes pendant un certain temps mardi, citant une note du gouvernement américain obtenue par CNN et Rolling Stone.

La note de service ne précise pas quand ni combien de temps le son a duré mardi, a rapporté CNN.

CTV News n’a pas vérifié de manière indépendante les détails de la note de service.

L’épave du Titanic de 1912 est située à environ 600 kilomètres au large de Terre-Neuve. La société américaine OceanGate organise des visites du site.

Le submersible disparu transporte cinq passagers, dont le milliardaire et explorateur Hamish Harding, l’explorateur français Paul-Henry (PH) Nargeolet, Shahzada Dawood et son fils Suleman, qui sont membres d’une importante famille pakistanaise, et le PDG d’OceanGate et pilote de Titan Stockton Rush.

OceanGate dit que le Titan peut fournir suffisamment d’oxygène et de survie jusqu’à 96 heures ou quatre jours.

Les responsables ont déclaré mardi après-midi qu’il restait suffisamment d’oxygène à bord du Titan pour seulement 40 heures.

« Il s’agit d’un effort de recherche complexe qui nécessite plusieurs agences possédant une expertise en la matière et des équipements spécialisés », a déclaré Frederick aux journalistes lors d’une conférence de presse à Boston mardi.

« NOUS VOULONS QU’ILS RIENNENT À LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ »

Horizon Maritime Services exploite le Polar Prince dans le cadre d’un partenariat avec la Première Nation Miawpukek dans le sud de Terre-Neuve.

Sean Leet, co-fondateur et président d’Horizon Maritime Services, s’est adressé aux journalistes mercredi pour faire part de ses réflexions aux passagers du Titan et à leurs familles.

« Les personnes à bord du Titan et leurs familles sont notre priorité », a déclaré Leet. « Nous nous soucions profondément de leur bien-être. Nous tous ici à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier sommes unis dans ce travail. »

Leet a déclaré que le client de la société, ExxonMobil, avait fourni un navire de 94 mètres appelé Horizon Arctic pour aider à la recherche.

L’Horizon Arctic est équipé d’un navire télécommandé américain qui est arrivé par voie aérienne à St. John’s mardi soir, a-t-il précisé. Le navire est parti mercredi matin à 5 heures du matin, heure locale, et devrait arriver sur le site du Titanic jeudi matin.

« Nous sommes très conscients de la sensibilité temporelle autour de cette mission », a déclaré Leet.

« Nos équipages et notre équipe à terre sont des experts dans leurs domaines et continueront de soutenir cet effort de toutes les manières possibles. Nous restons concentrés sur la contribution à la recherche du Titan, l’équipage et continuons d’espérer qu’ils seront localisés et amenés. à la maison en toute sécurité. »

Le chef de la Première Nation Miawpukek, Misel Joe, qui s’est joint à Leet lors de la conférence de presse, a demandé à tout le monde à travers le pays et dans le monde d’offrir leurs prières pour ceux qui se trouvaient sur le Titan.

« Nous voulons qu’ils rentrent chez eux et nous voulons qu’ils rentrent chez eux en toute sécurité. »