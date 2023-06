Sous-marin du Titanic manquant : sept erreurs de sécurité cruciales dans un navire en détresse, du contrôleur de jeu aux disparitions effrayantes

Une SÉRIE d’erreurs cruciales ont été commises avant qu’un submersible transportant cinq personnes ne disparaisse lors d’un voyage pour voir l’épave du Titanic.

Les équipes de sauvetage sont dans une course contre la montre pour retrouver le navire perdu – qui n’a plus que quelques heures d’oxygène à bord.

Le sous-marin, utilisé pour emmener les touristes voir l’épave du Titanic, est toujours porté disparu

Le contact a été perdu avec le voyage de 200 000 £ par tête, dirigé par OceanGate, dimanche alors qu’il se dirigeait vers les ruines du Titanic – qui se trouvent à 12 500 pieds sous l’eau.

Mais au milieu de la disparition déchirante, au moins sept problèmes et erreurs semblent avoir été négligés.

Dans une interview obsédante avant que le navire ne se perde, le PDG d’OceanGate, Stockton Rush – qui est à bord – a affirmé qu’il devrait y avoir des « limites » aux mesures de sécurité.

Il a déclaré à CBS l’année dernière: « Vous savez, à un moment donné, la sécurité n’est qu’un pur gaspillage.

« Je veux dire, si vous voulez juste être en sécurité, ne sortez pas du lit, ne montez pas dans votre voiture, ne faites rien. À un moment donné, vous allez prendre des risques, et c’est vraiment est une question de risque-récompense.

« Je pense que je peux le faire en toute sécurité tout en enfreignant les règles. »

Ici, nous examinons tous les problèmes et les erreurs commises avant la disparition du sous-marin.

1. Long retard dans le déclenchement de l’alarme

Titan a perdu le contact avec son vaisseau-mère moins de deux heures après le début de son expédition – mais Oceangate n’a alerté les autorités que huit heures plus tard.

Il est entendu que le Polar Prince, transportant le Titan, a appareillé de St John’s à Terre-Neuve tôt dimanche matin.

À peine une heure et 45 minutes après le début de l’expédition, le sous-marin a perdu le contact avec le navire de transport.

La panique a éclaté car le sous-marin n’a pas réapparu comme prévu dimanche après-midi.

Cependant, les garde-côtes américains n’ont été alertés que huit heures après que le navire eut perdu la communication.

Il y a cinq personnes à bord du sous-marin – le milliardaire britannique Hamish Harding, le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le magnat pakistanais basé en Grande-Bretagne Shahzada Dawood et son fils de 19 ans Suleman, et l’expert français en plongée Paul-Henry Nargeolet.

2. Procès pour la sécurité du sous-marin

Photo du sous-marin touristique OceanGate partagée par la société de Hamish Harding dimanche

Il a été révélé qu’OceanGate était impliqué dans un énorme procès par crainte pour la sécurité du sous-marin.

L’ex-employé David Lochridge affirme qu’il a été licencié après avoir fait part de ses inquiétudes et exigé la mise en place de contrôles de sécurité plus rigoureux sur le soumis.

Des documents judiciaires, vus par The Sun, ont déclaré qu’il s’était plaint que le navire n’était pas capable de descendre aux profondeurs extrêmes nécessaires pour voir l’épave du Titanic.

Les dossiers juridiques montrent qu’OceanGate a poursuivi Lochridge, qui était « responsable de la sécurité de tout l’équipage et des clients », pour avoir divulgué des informations confidentielles sur le Titan.

Cependant, Lochridge a alors déposé une demande reconventionnelle – alléguant qu’il avait été licencié à tort de son rôle pour avoir été un lanceur d’alerte sur la qualité et la sécurité du navire.

En novembre 2018, l’affaire s’est réglée à l’amiable.

3. Disparition effrayante l’année dernière

Le journaliste de CBS, David Pogue, a déclaré que le sous-marin sur lequel elle était allée s’était perdu pendant plusieurs heures Crédit : CBS NEWS

Un ancien passager qui a entrepris le voyage pour voir l’épave a déclaré que le navire avait été « perdu » à cause du mauvais temps l’été dernier.

Les passagers du voyage, dont le journaliste de CBS Sunday Morning David Pogue, n’ont jamais eu la chance de voir l’épave après avoir perdu la communication avec le navire de surface.

Dans le clip refait surface de l’expédition, Pogue déclare : « Il n’y a pas de GPS sous l’eau, donc le navire de surface est censé guider le navire jusqu’au naufrage en envoyant des SMS.

« Mais lors de cette plongée, la communication a en quelque sorte été interrompue. Le sous-marin n’a jamais trouvé l’épave. »

Dans le clip de CBS, le PDG de la société d’investissement Shrenik Baldota – qui participait au voyage de 2022 – peut être entendu dire : « Nous étions perdus. Nous avons été perdus pendant deux heures et demie. »

4. Dirigé par le contrôleur de jeu

Le sous-marin est dirigé par un contrôleur de jeu vidéo modifié qui peut être utilisé par n’importe lequel des passagers

Le sous-marin en fibre de carbone à l’étroit – qui ne mesure que 22 pieds de long et 9 pieds de large – est bizarrement dirigé par un contrôleur de jeu.

Il a été fabriqué par OceanGate Expeditions et n’a qu’un seul hublot à l’avant.

Le sous-marin en haute mer ne possède pas son propre système GPS et est plutôt guidé par des messages texte échangés à l’aide d’un système acoustique avec une équipe qui attend impuissante au-dessus de l’eau.

Des images étranges de l’intérieur du navire révèlent que tout est exceptionnellement géré par un contrôleur de style Xbox et peut principalement être utilisé à l’aide d’un seul bouton.

Pogue a voyagé à bord du Titan l’année dernière et a partagé ses inquiétudes concernant certains composants du sous-marin qui semblaient « prêts à l’emploi, en quelque sorte improvisés ».

Il a déclaré à la BBC : « Vous dirigez ce sous-marin avec une manette de jeu Xbox [and] une partie du ballast est [built from] tuyaux de construction abandonnés. »

Et l’éclairage intérieur a été acheté dans un magasin de camping.

Il a également expliqué qu’il n’y avait « aucun moyen » de communiquer avec le vaisseau de la taille d’une mini-fourgonnette, et que personne à l’intérieur du sous-marin ne pouvait s’échapper sans aide extérieure.

Les passagers sont scellés à l’intérieur de la cabine principale par de gros boulons fixés de l’extérieur et doivent être retirés à l’aide d’un équipage externe.

Pogue a ajouté: « Il n’y a pas de sauvegarde, il n’y a pas de capsule de sauvetage.

« C’est arriver à la surface ou mourir. »

5. Aucune balise de détresse d’urgence

Le submersible Titan a disparu depuis dimanche et le temps presse pour ceux à bord

Pogue a également révélé que, alors que le navire avait été perdu l’année dernière, il avait remis en question le système d’urgence de l’entreprise.

Il a déclaré que le navire de surface ne transportait pas de balise de détresse – qui est activée par les plaisanciers en cas d’urgence.

Lorsqu’il est activé, il alerte un réseau mondial de recherche et de sauvetage (SAR) conçu pour envoyer rapidement des sauveteurs à l’emplacement exact du bateau.

Pogue a déclaré: « Ce submersible n’a aucun type de balise comme ça.

« Lors de mon expédition l’été dernier, ils se sont en effet perdus et l’ajout d’une telle balise a été discuté. »

6. Sub non réglementé

Les sous-opérateurs ont par le passé expliqué que le Titan « n’avait été approuvé par aucun organisme de réglementation ».

Les touristes déboursent près de 200 000 £ pour participer à l’expédition – mais doivent signer un contrat avant d’embarquer.

Les passagers sont amenés à reconnaître que le sous-marin est « un navire expérimental ».

Le contrat effrayant stipule également que leur voyage « pourrait entraîner des blessures physiques, une invalidité, un traumatisme émotionnel ou la mort ».

7. Récits obsédants d’anciens passagers

L’intérieur claustrophobe du sous-marin lors d’une précédente expédition en haute mer

Les précédents invités et journalistes qui ont risqué leur vie pour faire le voyage ont raconté des histoires de pannes de radio et de lumières scintillantes à bord du Titan.

Mike Reiss, qui travaille sur l’émission d’animation classique de la télévision américaine The Simpsons, a fait le voyage l’année dernière sur le sous-marin et a déclaré que les échecs de communication étaient courants.

Il a déclaré: « J’ai effectué trois plongées différentes avec cette société, une au Titanic et deux autres et vous avez presque toujours perdu la communication – et vous êtes à la merci du temps. »

Renata Rojas, une banquière qui a visité l’épave en juillet dernier, a décrit ce qui s’est passé lorsque le sonar est tombé en panne pendant son voyage.

Elle a déclaré: «Vous devez trouver un moyen de communiquer et de naviguer au fond de l’océan.

« Parfois, vous n’avez pas de communications, vous n’avez peut-être qu’un seul système au lieu des trois.

« Certaines lumières peuvent clignoter. La batterie est peut-être faible et vous devez remonter à la surface.

Nouvelles du sous-marin Titanic OceanGate Tout ce que vous devez savoir sur le sous-marin disparu, qui a disparu près du Titanic le 18 juin 2023.

Shahzada Dawood, à droite, et son fils Sulemanm à gauche, sont sur le sous-marin perdu

Il est confirmé que le milliardaire britannique Hamish Harding fait partie de l’équipage

Stockton Rush, PDG d’OceanGate, serait sur le sous-marin manquant