Sous-marin du Titanic manquant : la mort de tous à bord confirmée par la découverte d’un champ de débris

Points clés Fin tragique alors que des morceaux de submersible manquants localisés indiquent que les cinq à bord ont péri.

Épave d’un submersible perdu découverte près du Titanic, l’enquête révèle une défaillance catastrophique de la chambre de pression.

L’épave a été retrouvée jeudi matin à environ 488 mètres de la proue du Titanic à 4 km sous la surface.

Les cinq personnes à bord d’un submersible disparu sont mortes dans ce qui semble avoir été une « implosion catastrophique », a déclaré un responsable des garde-côtes américains, mettant un terme sinistre à qui a été perdu lors d’un voyage vers le Titanic.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré OceanGate Expeditions, la société américaine qui exploitait le submersible Titan, dans un communiqué.

« Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. »

Un robot hauturier sans pilote déployé à partir d’un navire canadien a découvert l’épave du Titan jeudi matin à environ 488 mètres de la proue de l’épave centenaire, à 4 km sous la surface, a déclaré le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains lors d’une conférence de presse. .

« Le champ de débris ici correspond à une implosion catastrophique du véhicule », a-t-il déclaré.

inclus le milliardaire et explorateur britannique Hamish Harding, 58 ans; Le magnat des affaires d’origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils de 19 ans, Suleman, tous deux citoyens britanniques ; l’océanographe français et expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, qui avait visité l’épave des dizaines de fois ; et Stockton Rush, le fondateur américain et directeur général d’OceanGate, qui pilotait le submersible.

Des équipes de sauvetage de plusieurs pays avaient passé des jours à rechercher des milliers de kilomètres carrés de haute mer avec des avions et des navires à la recherche de tout signe du Titan de 6,7 mètres.

Le submersible a perdu le contact dimanche matin avec son navire de soutien environ une heure et 45 minutes après ce qui aurait dû être une descente de deux heures.

M. Mauger a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la panne du navire s’est produite à ce moment-là ou plus tard.

La détection de bruits sous-marins mardi et mercredi à l’aide de bouées sonar larguées d’avions canadiens avait temporairement laissé espérer que les personnes à bord du submersible étaient vivantes et essayaient de communiquer en frappant sur la coque.

Mais les responsables avaient averti que l’analyse du son n’était pas concluante et que les bruits n’émanaient peut-être pas du tout du Titan.

« Il ne semble pas y avoir de relation entre les bruits et l’emplacement du champ de débris au fond de la mer », a déclaré M. Mauger jeudi.

La recherche était devenue de plus en plus désespérée jeudi, lorsque l’approvisionnement en air estimé à 96 heures devait s’épuiser si le Titan était toujours intact.

Le Titanic, qui a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg, tuant plus de 1500 personnes, se trouve à environ 1450 km à l’est de Cape Cod, Massachusetts, et à 640 km au sud de St John’s, Terre-Neuve.

L’expédition vers l’épave, qu’OceanGate opère depuis 2021, a coûté 250 000 $ US (368 000 $) par personne, selon son site Web.

Des questions sur la sécurité de Titan ont été soulevées en 2018 lors d’un symposium d’experts de l’industrie submersible et dans un procès intenté par l’ancien chef des opérations maritimes d’OceanGate, qui a été réglé plus tard cette année-là.

Jeudi, le déploiement de deux véhicules sans pilote spécialisés en haute mer a étendu l’effort aux profondeurs de l’océan, où l’immense pression et l’obscurité totale avaient promis de compliquer toute mission de sauvetage.