Sous-marin du Titanic : le Canada a dépensé au moins 2,4 millions de dollars pour un avion de recherche

Il en a coûté au moins 2,4 millions de dollars pour déployer un seul avion canadien à la recherche du submersible Titanic qui a disparu le mois dernier.

Le CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne (ARC) a décollé de la Nouvelle-Écosse peu après que les autorités canadiennes ont été informées de l’incident dans la soirée du 18 juin. Au cours des trois jours et demi suivants, l’avion a enregistré 82,5 heures du temps de vol alors que les équipages effectuaient une recherche visuelle et larguaient des centaines de « bouées acoustiques » de sous-détection pour écouter le Titan manquant, qui a probablement subi une « implosion catastrophique » avant même que la recherche ne commence.

Il en coûte 29 662 $ de l’heure pour faire fonctionner l’Aurora, a récemment déclaré un porte-parole du ministère de la Défense nationale à CTVNews.ca, ce qui porte le montant total dépensé à plus de 2,4 millions de dollars. Les 341 bouées acoustiques qui ont été utilisées peuvent coûter plus de 1 300 $ chacune, selon les dossiers d’approvisionnement fédéraux. Ensemble, cela pourrait signifier que le rôle de l’Aurora dans la mission a coûté aux contribuables près de 3 millions de dollars.

« Il ne fait aucun doute que cet effort se chiffrera à plusieurs millions compte tenu des ressources spécialisées dépensées », a déclaré l’expert en recherche et sauvetage Graham Newbold à CTVNews.ca après la fin de la recherche.

Newbold a été pilote de l’ARC ainsi que coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage avant de devenir professeur de sécurité publique au Collège Algonquin à Ottawa. Les actifs canadiens qui ont rejoint l’Aurora comprenaient des navires tels que le NCSM Glace Bay de la Marine royale canadienne et le John Cabot, le Terry Fox de la Garde côtière canadienne et l’Ann Harvey équipé d’hélicoptères.

« Au Canada, les opérations (de recherche et de sauvetage) donnent la priorité au sauvetage de vies et à la sécurité publique », a déclaré Newbold. « L’accent est mis sur le sauvetage des personnes en détresse plutôt que sur la détermination de qui assumera la responsabilité financière de l’opération. »

LES AURORES EN UN COUP D’ŒIL

L’Aurora à hélices est un avion de patrouille à longue portée qui peut assumer divers rôles, notamment la recherche et le sauvetage, la reconnaissance et la détection de sous-marins.

Bien qu’il existe plusieurs types de bouées acoustiques, la plupart de celles lancées par l’Aurora pour cette mission sont conçues pour écouter les signes de sous-marins qui se cachent dans la mer.

« Les bouées acoustiques sont équipées d’un dispositif de flottaison amovible avec une antenne permettant de relayer les données vers l’avion », a expliqué le porte-parole du ministère de la Défense. « Les hydrophones plongent sur une ligne attachée au dispositif de flottaison et s’enroulent à une profondeur sélectionnée par l’opérateur. »

Au cours de l’opération, des espoirs ont été brièvement soulevés lorsque l’équipage à bord de l’Aurora a détecté des bruits récurrents de « cognement » dans l’océan, bien qu’il ait finalement été déterminé qu’ils n’étaient pas liés au submersible manquant. Un système acoustique de sous-détection de la marine américaine aurait détecté une « anomalie » le matin du 18 juin qui était probablement l’implosion fatale du Titan.

L’Aurora a déployé trois types de bouées acoustiques pendant la recherche, dont la majorité étaient des AN/SSQ-53D d’Ultra Electronics Maritime Systems à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. L’entreprise et le ministère de la Défense nationale du Canada n’ont pas divulgué de coût par article.

Bien que CTVNews.ca n’ait pas été en mesure de trouver des contrats d’approvisionnement mentionnant spécifiquement l’appareil, des accords d’achat similaires avec une entreprise américaine en 2022 et 2013 montrent que des bouées acoustiques comme celles-ci peuvent facilement coûter plus de 1 000 $ US, ou 1 300 $ CAN, par article. Avec 341 bouées acoustiques déployées, cela permet que 443 300 $ supplémentaires aient été dépensés pour la recherche, portant le total estimé de plus de 2,4 millions de dollars à près de 2,9 millions de dollars.

« Le coût des contrats comprend également généralement tous les extras tels que le transport, parfois le soutien en service, les pièces de rechange », a écrit le porte-parole de la Défense canadienne dans un courriel. « Pour le coût de l’Aurora, l’ARC budgétise le taux de vol annuel de chaque flotte opérationnelle d’aéronefs (YFR) en fonction de la formation et des tâches opérationnelles supposées. Ces tâches comprennent des missions telles que le soutien à la recherche et au sauvetage et, à ce titre, il n’y a aucun coût supplémentaire encouru. «

Le porte-parole de la défense a déclaré que le coût total de la mission ne sera pas disponible avant août ou septembre. Contrairement au chiffre calculé par CTVNews.ca, les chiffres du ministère de la Défense nationale n’incluront que les « coûts supplémentaires » et non ceux qui relèvent des budgets de fonctionnement normaux, tels que les salaires réguliers et l’équipement existant comme les bouées acoustiques.

QUI PAYE POUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE ?

Opéré par OceanGate, le submersible Titan a perdu le contact avec la surface moins de deux heures après avoir plongé dans l’océan le matin du 18 juin lors d’une expédition touristique sur la tristement célèbre épave du Titanic. Porté disparu près de huit heures plus tard, un effort aérien et maritime international 24 heures sur 24 a recherché le sous-marin à environ 700 kilomètres au sud-est de St John’s, à Terre-Neuve, jusqu’à ce qu’un véhicule sous-marin télécommandé localise ses restes implosés près du Titanic le matin du 22 juin. Les experts disent que la conception expérimentale du Titan et sa coque en fibre de carbone l’ont probablement rendu incapable de résister à l’immense pression de l’océan profond où le Titanic repose à 3 800 mètres sous le niveau de la mer. Les cinq personnes à bord du Titan ont été tuées, y compris le PDG d’OceanGate.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada enquête actuellement sur l’incident. Les coûts associés aux efforts de recherche et de sauvetage dirigés par les États-Unis seront probablement couverts par les contribuables américains et canadiens.

« En haute mer, le droit maritime international, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), établit des obligations pour les nations en matière de recherche et de sauvetage en mer », a déclaré Newbold, l’ancien pilote canadien de recherche et de sauvetage. « Selon l’UNCLOS, tous les États ont le devoir de prêter assistance à toute personne en détresse en mer, indépendamment de sa nationalité ou de son statut. Ce devoir est principalement fondé sur des raisons humanitaires. »

Le porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que le coût d’exploitation du NCSM Glace Bay de la marine est d’environ 47 000 $ par jour de navigation et que le navire a soutenu la mission pendant six à sept heures le 22 juin. La Garde côtière canadienne ne publierait pas d’estimations de coûts similaires, et a ajouté qu’elle ne demande pas de remboursement pour les missions de recherche et de sauvetage.

« La réponse aux incidents fait partie de nos opérations quotidiennes globales et, par conséquent, il serait difficile de calculer et d’allouer les coûts au cas par cas », a déclaré un porte-parole de la Garde côtière canadienne à CTVNews.ca après l’opération. « Nous faisons partie du système canadien de recherche et de sauvetage qui fonctionne en vertu de conventions internationales, d’accords et de règlements nationaux pour assurer la protection de tous les marins qui se trouvent en danger en mer. »

Aldo Chircop est expert en droit maritime et professeur de droit à l’Université Dalhousie à Halifax.

« Les États ont le devoir humanitaire de fournir une assistance aux personnes en détresse en mer », a déclaré Chircop à CTVNews.ca. « Il s’agit d’une coutume et d’une règle de longue date du droit international de la mer, du droit maritime international et du droit international humanitaire. »