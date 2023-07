Sous-marin du Titanic : James Cameron qualifie la tragédie d' »extrême aberrante »

James Cameron a décrit la tragédie du submersible Titan comme une « extrême aberration » après plus de 50 ans d’exploration en haute mer en toute sécurité.

« Je pense qu’il est vraiment important que les gens se souviennent que nous avons plus d’un demi-siècle de bilan de sécurité parfait », a déclaré le cinéaste et explorateur canadien aux journalistes à Ottawa mardi avant un événement exclusif mondial de CTV News. « Il s’agit d’une valeur aberrante extrême d’un point de données qui, dans un sens, prouve la règle, et la règle est que nous sommes en sécurité depuis un demi-siècle… Un demi-siècle, c’est long pour n’avoir tué personne. »

Cameron était à Ottawa pour lancer une exposition Canadian Geographic sur ses exploits d’exploration en haute mer, qui ont inclus 33 plongées sur l’épave du Titanic lors de trois expéditions. Le premier impliquait de tourner des images pour son film oscarisé de 1997 sur le tristement célèbre navire, qui a coulé en 1912.

« Je n’étais pas inquiet pour l’ingénierie », a déclaré Cameron à propos de ses expéditions sous-marines. « Je n’avais certainement pas peur d’imploser parce que nous avions tout testé. C’est comme ça que ça devrait être. »

Cameron dit qu’il utilise les tests de sécurité de la NASA comme modèle.

« La NASA sait comment gérer les risques, et ils savent aussi qu’il y aura des échecs », a expliqué Cameron. « C’est notre responsabilité en tant qu’ingénieurs de tester, tester, tester : ne vous contentez pas de deviner que cela va fonctionner. L’océan est un environnement très, très impitoyable. »

Exploité par OceanGate, le submersible Titan a perdu le contact avec la surface moins de deux heures après avoir plongé dans l’océan le matin du 18 juin. Suite à un effort international de recherche aérienne et maritime, les restes implosés du sous-marin ont été découverts près du Titanic le 22 juin. par un véhicule sous-marin télécommandé.

Les experts disent que la conception expérimentale du Titan et sa coque en fibre de carbone l’ont rendu incapable de résister à l’immense pression de l’océan profond où le Titanic repose à 3 800 mètres sous le niveau de la mer. Les cinq personnes à bord du Titan ont été tuées dans « l’implosion catastrophique », dont l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henri « PH » Nargeolet, que Cameron a décrit comme un « bon ami » et un « pilote de submersible légendaire ».

Cameron a déclaré que la nouvelle de la catastrophe en haute mer était comme un « coup de poing ».

« Vous ne vous y attendez pas parce que vous ne vous attendez pas à ce qu’une implosion se produise, parce que c’est ce que vous passez tout votre temps et toute votre analyse par éléments finis et vos simulations informatiques et tout le reste à empêcher », a rappelé Cameron. « Mais ils ne l’ont évidemment pas fait. Ils ne l’ont pas abordé avec la même rigueur et la même discipline, malheureusement. »

Alors que Cameron s’attend à ce que la tragédie du Titan entraîne de nouveaux efforts réglementaires, il espère qu’ils traitent les submersibles en haute mer comme les autres navires à passagers.

« Les gens pourraient facilement sortir et dépenser plus pour discuter d’un tas de règles dont nous n’avons pas besoin, dépenser plus d’argent pour cela que nous n’en avons réellement pour explorer les profondeurs de l’océan », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la chose la plus dangereuse qui inquiète la race humaine en ce moment. »

L’incident n’a pas non plus refroidi la passion de Cameron pour l’exploration, qui l’a vu piloter un submersible jusqu’à Challenger Deep, le point le plus profond connu sur terre à près de 11 000 mètres.

« La curiosité n’est pas une liste de seaux: vous êtes né avec, je l’avais quand j’étais petit », a déclaré Cameron. « Je pense qu’il est absolument essentiel que les explorateurs soient le genre de fer de lance pour toute l’humanité, et ramènent cette expérience singulière et la partagent de la meilleure façon qu’ils savent… Sinon, envoyez un robot. »